Ее жизнь оборвалась из-за простого яблока: судьба актрисы Никищихиной, которую не простила родная дочь

Королева эпизодов — именно так прозвали в народе звезду советского кинематографа. Но довольна ли была она своей карьерой? И почему так несчастна в личной жизни?

Она стала королевой эпизода, а фразы ее киногероинь ушли в народ. Эта актриса снималась в известных фильмах, но у нее всего две главные роли. В любви она была несчастлива и ушла из жизни из-за нелепой случайности. Расскажем о печальной судьбе Елизаветы Никищихиной.

«У тебя будет трудная судьба»

Кадр из х/ф «Покровские ворота ». Режиссер:Михаил Козаков, 1982г.

Елизавета Никищихина родилась накануне Великой Отечественной войны — 17 мая 1941 года. В послевоенные школьные годы девочка увлеклась театром и поняла, что хочет быть только актрисой. Когда ей было 15, она пришла в студию при театре Станиславского.

Папа Лизы был категорически против того, чтобы она получила актерскую профессию. Она не для приличных девушек, да и денег не приносит. Но Лиза не хотела отказываться от своей цели и ушла из дома.

С 19 лет она играла на театральной сцене: первой ролью стала Антигона в одноименной постановке. Ее партнером в этом спектакле был Евгений Леонов. В тот же период Елизавета узнала о своей беременности, однако режиссер поставил условие: либо сцена, либо материнство. Никищихина выбрала сцену и прервала беременность.

После «Антигоны» критики отзывались о молодой актрисе как о новом даровании и прочили ей головокружительную карьеру. Однако Лиза на всю жизнь запомнила пророчество Евгения Леонова.

«Ты получишь эту роль. Но хорошенько подумай. Тебе выпала трудная судьба», — сказал он тогда.

В 20 лет она впервые появилась на экране — в киноальманахе «Совершенно серьезно». Актриса совмещала съемки в кино и театральные роли. Она играла в таких картинах, как «Вас вызывает Таймыр», «Приключения Электроника», «Там, на неведомых дорожках», «Шла собака по роялю», «Покровские ворота», «Чародеи», «Мертвые души», «Пеппи Длинный чулок».

Никищихина снималась у известных режиссеров и стала мастером эпизода. Чаще всего актриса играла странных персонажей. За всю кинокарьеру всего дважды сыграла главных героинь — в х/ф «Голос», «Все дело в брате». Однако зрители запомнили ее именно по небольшим, но таким ярким ролям.

Последний раз она появилась на экране в 2000 году в кинокартине «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII».

Трижды была замужем и родила вопреки прогнозам врачей

Елизавета Никищихина была замужем трижды. Союз с музыкальным критиком Анатолием Агамировым был недолгим — супруги развелись в начале 70-х. Во второй раз она вышла замуж за психиатра Эрнеста Лейбова.

Врачи еще давно вынесли вердикт актрисе: она никогда не сможет стать матерью. Но вопреки этому Никищихина родила дочь в 1973 году. И хотя театральный режиссер снова поставил ее условие, она сохранила беременность. А дочь назвала Екатериной — в честь героини в пьесе «Гроза», где должна была играть.

В 1975 году ее мужа пригласили работать в США. Эрнест предложил Елизавете поехать всей семьей, однако она отказалась. Вскоре супруги развелись.

Третьим мужем актрисы стал литератор Евгений Козловский. В СССР его считали диссидентом, а вскоре КГБ установило за ним слежку. Тем временем Никищихиной все чаще не хватало денег, на супруга рассчитывать уже не приходилось. Она приняла крайне тяжелое для себя решение — отправить дочь к ее отцу в США. Катя заявила, что никогда не простит мать.

Переехала жить в коммуналку, чтобы не остаться в одиночестве

Кадр из х/ф «Приключения Электроника». Режиссер: Константин Бромберг, 1979г.

Вскоре Козловского осудили и приговорили к тюремному заключению. Елизавета осталась в одиночестве. Она и прежде вела закрытый образ жизни, а после истории с третьим мужем и вовсе отгородилась от всех. В своем одиночестве актриса пристрастилась к спиртному и вскоре стала зависимой.

Когда дочь вернулась из США, то вскоре вышла замуж и забеременела. Катя пришла к своей матери и потребовала от нее разменять квартиру на несколько жилплощадей. Актриса любила свою дочь и сразу согласилась, но это не помогло их отношениям.

В 1995 году актрису попытались ограбить: преступники ворвались к ней домой. В квартире не было никаких ценностей. Тогда грабители попытались задушить Никищихину, но убежали — она осталась жива. Однако с того дня ей было сложно проглатывать пищу, что потом обернется злым роком для нее.

Елизавета больше не хотела жить в одиночестве, поэтому продала квартиру и купила комнату в коммуналке. Так ей было спокойнее — рядом есть соседи. Ее актерская карьера пошла на спад, роли были уже не те, да и редкие.

В 1997 году Никищихина сыграла свои две последние роли в кино: тогда снимались фильмы «Принцесса на бобах» и «Тайны дворцовых переворотов». 28 октября того же года актриса подавилась яблоком и именно из-за травмы, полученной при ограблении, скончалась в своей комнате. Соседи просто не успели оказать ей помощь. Королеве эпизода Елизавете Никищихиной было 56 лет.