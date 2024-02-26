Пушилин заявил о полной зачистке Авдеевки: «Подразделения двинулись дальше»

Что сейчас происходит в населенном пункте?

Авдеевка, которая перешла под контроль российской армии, сегодня полностью зачищена. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире одного из федеральных телеканалов.

«Исходя из того, что там очень много уже объектов проверено и с учетом того, что наши подразделения двинулись уже дальше, то да, Авдеевка зачищена», — сказал Пушилин.

При этом глава ДНР отметил, что несмотря на это, опасности исключать нельзя. Военные продолжают разминирование города.

Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. От туда ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка.

О его полном освобождении сообщил 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу. Президент России Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах российской армии на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам Дениса Пушилина, судьба Авдеевки будет решаться на федеральном уровне. Возможно, город будут восстанавливать.