Франшиза обмана: сотни россиян потеряли деньги из-за продажи автозапчастей

Компания из Казани продает франшизу по всей стране, но вместо выгодного бизнеса по реализации автозапчастей у покупателей начинаются финансовые проблемы. Пострадавших больше сотни, но, что самое удивительное, в этом случае закон на стороне организаторов сомнительной схемы. Почему так получилось — расскажет корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

Сергей Мерешьянц снова и снова изучает документы, пытаясь разобраться, как потерял полмиллиона рублей. Примерно такую сумму он должен был, наоборот, заработать всего за пару месяцев на своем интернет-магазине. Франшизу он купил у компании «РУСРАЗБОР» из Казани. Менеджеры обещали наладить бизнес и быстро выйти в плюс. Для этого должны были помочь с товаром и привлечением клиентов, а от новоиспеченного предпринимателя требовалось только заплатить за право работать под брендом «Лаборатории запчастей».

«Как изначально было заявлено, у них есть огромный склад в Казани. Огромный склад, где все в наличии. Дальше — идеальный наш вариант — нам приходят заявки — лиды, так называемые. И мы с этих лидов распродаем запчасти, которые есть в наличии», — рассказывает пострадавший Сергей Мерешьянц.

Сергей отдал за франшизу почти 380 тысяч рублей, еще полмиллиона взял в кредит, чтобы снять офис и закупить оборудование для работы. Однако через пару дней успешный бизнес превратился в черную дыру, которая высасывает у хозяина деньги. Оказалось, что менеджеры умолчали о нескольких очень важных нюансах. Например, о том, что готовая база клиентов давно непригодна к использованию. Продать этим людям запчасти сложно, потому что они давно в них не нуждаются. Да и сам ангар, откуда нужно брать товар, существует только на бумаге.

«Они сразу объясняли, что нужно брать фотографии в других фирмах. Крупные фирмы, которые занимаются продажей Б/У автозапчастей. Убирать водяные знаки, выставлять эти фотографии как свои и предлагать клиенту купить у нас», — вспоминает пострадавшая Татьяна Кулибанова.

На обучении менеджеры, по словам пострадавших, говорят в открытую: если хотите заработать, нужно водить клиентов за нос.

«Ему наврать, что эта запчасть у меня на складе есть в Казани/Питере/Москве там. И они учили отдалять клиента от этой запчасти. Например, если он из Москвы, нужно говорить, что она в Казани или Грозном. Чтобы клиент не мог приехать и посмотреть эту запчасть», — объясняет пострадавший Анзор Ахмедов.

По сути, продавать приходится кота в мешке. И если покупателю что-то не понравится, и он захочет сделать возврат, то расходы за это лягут на плечи счастливого предпринимателя. Однако даже одна продажа за полгода — это уже успех, говорит Павел Маслов.

Бизнесмен купил франшизу, прошел обучение, снял офис и нанял сотрудников. В итоге за все время работы получить хоть какую-то прибыль получилось только однажды. Но и этой суммы едва хватило, чтобы просто выплатить роялти — обязательный ежемесячный платеж за использование торговой марки.

«Они продают то, что не работает. И потом люди каким-то образом остаются без прибыли. И мы знаем, что есть участники, которые даже продолжают платить роялти, потому что их запугивают, что они будут обращаться в суд и истребовать плату роялти», — уточняет пострадавший Павел Маслов.

Причем закон полностью на стороне создателей франшизы. С документами у фирмы все в порядке. По факту услуги предоставлены. Поэтому и вернуть деньги практически нереально. Мы приехали в главный офис компании, чтобы поговорить с менеджерами. Однако при виде камер большинство работников разбежалось, а оставшиеся отказались говорить.

По подсчетам клиентов, больше сотни человек отдали свои кровные за сомнительную франшизу — это десятки миллионов рублей. Казалось бы, все можно решить в судебном порядке, однако, по словам юристов, договор составлен таким образом, что подать иск в суд можно только в Казани. Вероятно, сделано это специально, чтобы усложнить задачу пострадавшим.

«Мы обратились в полицию, УМВД города Казани. Буквально через два дня нам звонят и говорят: вам отказано в возбуждении уголовного дела. Я говорю, как понять, что нам отказано? Вы опросили потерпевших? Нет, не опросили, говорит», — рассказывает адвокат одного из потерпевших.

При этом в республиканском управлении МВД нам заявили, что занимаются вопросом.

«В МВД по Республике Татарстан поступили заявления от 14 граждан, жителей Москвы и Московской области, Сочи, Ростова-на-Дону, Дагестана, Томска, а также Алма-Аты. В настоящее время проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении республиканского управления МВД.

Пострадавшие сделали экспертизу договора, который был заключен с компанией «РУСРАЗБОР». Специалист пришел к выводу, что документ можно считать недействительным. Поэтому сейчас клиенты фирмы ищут адвоката, который мог бы защищать их в суде.