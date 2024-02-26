Деньги есть? Названа сумма, которую «КИВИ Банк» должен вернуть своим клиентам

Эфирная новость 42 0

«КИВИ Банк» имеет 9,3 млн электронных кошельков с 4,4 млрд рублей

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Когда граждане начнут получать средства, оставшиеся у них на виртуальных кошельках?

Агентство по страхованию вкладов подсчитало, сколько денег находится на виртуальных кошельках «КИВИ Банка», у которого на прошлой неделе отозвали лицензию. По данным организации, общая сумма составляет более четырех миллиардов рублей. На анонимных кошельках находится порядка 277 миллионов.

Что касается кошельков с упрощенной идентификацией, на них размещено более двух миллиардов. На кошельках, для которых нужна полная идентификация — почти два миллиарда рублей.

По данным агентства, у «КИВИ Банка» достаточно средств, чтобы рассчитаться с кредиторами. Выплаты начнутся не позднее 6 марта.

Напомним, Центробанк объяснил отзыв лицензии тем, что банк регулярно нарушал федеральные законы, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансирования терроризма.

-1° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
92.75
0.31 100.44
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:37
«За рубль в год»: как получить офис или землю в аренду для бизнеса за бесценок
18:28
Это серьезно? 68-летнему Владимиру Кузьмину стало плохо
18:12
Размер имеет значение: этот тревожный симптом у мужчин может указывать на онкологию
18:01
Отец летчика-перебежчика Кузьминова сравнил сына с Иудой
17:59
«Плевок в лицо полякам»: депутат Сейма оправдал бандеровцев за Волынскую резню
17:43
«Эдакий мешок»: как Украина может лишиться Купянска и Харькова

Сейчас читают

Владимир Ружанский: Россия, Китай и мировая революция
Умер Лорд Джейкоб Ротшильд
«Без совести оскотиниваешься»: Александр Михайлов о патриотизме
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок