Деньги есть? Названа сумма, которую «КИВИ Банк» должен вернуть своим клиентам

Когда граждане начнут получать средства, оставшиеся у них на виртуальных кошельках?

Агентство по страхованию вкладов подсчитало, сколько денег находится на виртуальных кошельках «КИВИ Банка», у которого на прошлой неделе отозвали лицензию. По данным организации, общая сумма составляет более четырех миллиардов рублей. На анонимных кошельках находится порядка 277 миллионов.

Что касается кошельков с упрощенной идентификацией, на них размещено более двух миллиардов. На кошельках, для которых нужна полная идентификация — почти два миллиарда рублей.

По данным агентства, у «КИВИ Банка» достаточно средств, чтобы рассчитаться с кредиторами. Выплаты начнутся не позднее 6 марта.

Напомним, Центробанк объяснил отзыв лицензии тем, что банк регулярно нарушал федеральные законы, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансирования терроризма.