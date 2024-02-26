Деньги есть? Названа сумма, которую «КИВИ Банк» должен вернуть своим клиентам
«КИВИ Банк» имеет 9,3 млн электронных кошельков с 4,4 млрд рублей
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru
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Когда граждане начнут получать средства, оставшиеся у них на виртуальных кошельках?
Агентство по страхованию вкладов подсчитало, сколько денег находится на виртуальных кошельках «КИВИ Банка», у которого на прошлой неделе отозвали лицензию. По данным организации, общая сумма составляет более четырех миллиардов рублей. На анонимных кошельках находится порядка 277 миллионов.
Что касается кошельков с упрощенной идентификацией, на них размещено более двух миллиардов. На кошельках, для которых нужна полная идентификация — почти два миллиарда рублей.
По данным агентства, у «КИВИ Банка» достаточно средств, чтобы рассчитаться с кредиторами. Выплаты начнутся не позднее 6 марта.
Напомним, Центробанк объяснил отзыв лицензии тем, что банк регулярно нарушал федеральные законы, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансирования терроризма.
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