Мезенцев привез жителям ДНР и ЛНР гуманитарную помощь

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 23 0

Для учебных заведений были куплены интерактивные проекторы, экраны и другая техника, необходимая для студентов.

Фото, видео: 5-tv.ru

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев посетил Донбасс и привез жителям ДНР и ЛНР гуманитарную помощь. В частности, в Донецкий технологический колледж и Донецкий транспортно-технологический колледж для учебного процесса были переданы грузовики КАМАЗ-43082.

Луганский колледж автосервиса имени А. А. Гизая получил два автомобиля МАЗ, для учебных заведений также были куплены интерактивные проекторы, экраны и другая техника, необходимая для студентов. В Донецке Мезенцев встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным.

«Всегда рад, Дмитрий Федорович, когда приезжаете в республику. Первое, для нас это правильный, хороший сигнал, все-таки Союзное государство. Для нас все очевидно, понятно, ведь самые теплые взаимоотношения у нас с Белоруссией, ну а про Россию — мы Россия, что тут говорить. Ну и, безусловно, приезжаете вы сюда не с пустыми руками», — отметил Пушилин.

Мезенцев, в свою очередь, добавил, что это уже его пятый визит в Донбасс. В сентябре 2023 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение предоставить гуманитарную помощь образовательным учреждениям ДНР в рамках совместного пакета Союзного государства.

-1° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
92.63
-0.12 100.18
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:46
Имущество за измену: могут ли супруги засудить друг друга за предательство
21:32
Харитонов встретился с деятелями искусства в Москве
21:18
Разворачивают в аэропортах: как ошибки в паспорте портят россиянам отдых
21:16
Мезенцев привез жителям ДНР и ЛНР гуманитарную помощь
21:06
Неожиданный ответ: что могло привести к парализованности у Кузьмина
20:54
Три человека погибли из-за удара дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Сейчас читают

Владимир Ружанский: Россия, Китай и мировая революция
«Крик о том, чтобы ее заметили»: у Волочковой обнаружили «секс-синдром Мэрилин Монро»
Умер Лорд Джейкоб Ротшильд
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок