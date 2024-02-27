Доступ ограничен: перебои с интернетом возникли после ударов хуситов в Красном море

СМИ пишут о том, что были повреждены подводные кабели.

Интернет-связь между Европой и Азией оказалась под угрозой. Хуситы повредили четыре подводных кабеля в Красном море. Об этом сообщила израильская газета Globe.

По данным издания, ущерб коммуникациям, связывающим страны Ближнего Востока, Африки, Европы, а также Индию, нанесен значительный. Ремонт займет не меньше двух месяцев.

Йеменские хуситы уже несколько месяцев атакуют корабли в Красном море в знак солидарности с Сектором Газа.