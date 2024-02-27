Доступ ограничен: перебои с интернетом возникли после ударов хуситов в Красном море
Хуситы повредили подводные интернет-кабели в Красном море, возникли перебои
Фото: Reuters / PLANET LABS PBC; 5-tv.ru
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СМИ пишут о том, что были повреждены подводные кабели.
Интернет-связь между Европой и Азией оказалась под угрозой. Хуситы повредили четыре подводных кабеля в Красном море. Об этом сообщила израильская газета Globe.
По данным издания, ущерб коммуникациям, связывающим страны Ближнего Востока, Африки, Европы, а также Индию, нанесен значительный. Ремонт займет не меньше двух месяцев.
Йеменские хуситы уже несколько месяцев атакуют корабли в Красном море в знак солидарности с Сектором Газа.
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