Доступ ограничен: перебои с интернетом возникли после ударов хуситов в Красном море

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Хуситы повредили подводные интернет-кабели в Красном море, возникли перебои

Доступ ограничен: перебои с интернетом возникли после ударов хуситов в Красном море

Фото: Reuters / PLANET LABS PBC; 5-tv.ru

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СМИ пишут о том, что были повреждены подводные кабели.

Интернет-связь между Европой и Азией оказалась под угрозой. Хуситы повредили четыре подводных кабеля в Красном море. Об этом сообщила израильская газета Globe.

По данным издания, ущерб коммуникациям, связывающим страны Ближнего Востока, Африки, Европы, а также Индию, нанесен значительный. Ремонт займет не меньше двух месяцев.

Йеменские хуситы уже несколько месяцев атакуют корабли в Красном море в знак солидарности с Сектором Газа.

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