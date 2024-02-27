Теперь только сахар: стевия попала в список запрещенных добавок

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 32 0

Стевия попала в список запрещенных добавок

Теперь только сахар: стевия попала в список запрещенных добавок

Фото: Melissa Erichsen / ТАСС

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Исчезнет ли популярный сахарозаменитель с прилавков?

Стевия больше не будет входить в перечень разрешенных пищевых добавок, соответствующие поправки к техрегламенту вступят в силу с 27 февраля. Однако ее экстракты будут свободно использоваться. Например, можно будет встретить стевиолгликозиды Е 960 — это экстракты с большим содержанием вещества. Специалисты в области питания прокомментировали запрет на популярный сахарозаменитель в беседе с URA.RU.

Диетолог Ирина Писарева отметила, что этот растительный подсластитель продолжат использовать. Только теперь для него будут прописаны конкретные нормы. Эксперт подчеркнула, что любой сахарозаменитель должен быть назначен специалистом.

В свою очередь, кандидат медицинских наук Дарья Русакова добавила, что при нагревании стевия распадается, и образуется хлорпропанол. Это вещество опасно для работы эндокринной системы. Однако диетолог Наталья Лазуренко заметила, что хлорпропанол вырабатывается при нагревании любой пищи. Эксперт считает, что стевия — это абсолютно безопасный продукт.

«Стевия помогает нам контролировать и гликемию, и психоэмоциональное поведение пациента. Стевия не обладает способностью повышать уровень глюкозы и инсулина. Это показатели, на которые ориентируются пациенты с избыточным весом, с ожирением, сахарным диабетом. Я не читала ни одного исследования, которое бы говорило о том, что стевия негативно влияет на организм человека», — сказала Наталья Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru писал о вреде сахара.

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