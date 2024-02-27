Похороны главы Верховного суда Лебедева пройдут на Новодевичьем кладбище

Председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Похороны Вячеслава Михайловича состоятся 28 февраля на Новодевичьем кладбище», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Вячеслав Лебедев ушел из жизни в 80 лет 23 февраля.

В 1970-м он стал народным судьей Ленинского городского суда Москвы. Свой пост главы Верховного суда страны Лебедев занимал 35 лет. Имеет ряд государственных наград, доктор юридических наук.

Глубокие соболезнования в связи со смертью Вячеслава Лебедева выразил президент России Владимир Путин, также слова сочувствия высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы дата и место прощания с главой Верховного суда России Лебедевым.