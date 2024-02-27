Стоимость биткоина превысила отметку в 57 тысяч долларов

|
Евгения Романова
Евгения Романова 47 0

Криптовалюта достигла такого роста впервые с 1 декабря 2021 года.

Стоимость биткоина превысила отметку в 57 тысяч долларов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Стоимость биткоина (ВТС) превысила отметку в 57 тысяч долларов впервые с 1 декабря 2021 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

В ходе торговли в 15:33 было зафиксировано, что стоимость биткоина составляет 57,289 тысячи долларов, она увеличилась на 11,6%. Через пять минут рост замедлился до 57,173 тысячи долларов, криптовалюта прибавила 11,44%.

Ранее 5-tv.ru писал, что биткоин превысил отметку в 51 тысячу долларов впервые с 2021 года. Криптовалюта поднялась на 2,29%.

-1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
92.63
-0.12 100.18
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:25
Роскомнадзор объяснил включение Steam в реестр запрещенных сайтов
17:13
Повторная операция или непоправимые последствия? Врач объяснил, куда могла пропасть Кейт Миддлтон
17:07
Украинский батальон «Айдар»* внесен в реестр террористов Росфинмониторинга
16:50
Вход в «кротовую нору»: Машина времени уже существует, но какую цену придется за нее заплатить
16:47
США призвали Запад придумать, как отдать Украине замороженные активы России
16:44
Экс-игрок «Краснодара» Олссон потерял сознание из-за болезни мозга

Сейчас читают

Вход в «кротовую нору»: Машина времени уже существует, но какую цену придется за нее заплатить
Опять за старое: младшая дочь Шукшиной подала на сестру в суд из-за наследства отца
Патологоанатомы объяснили сообщения о заживо погребенных людях - не для слабонервных
Ирина Тартаковская: «Немалое количество мужчин не востребованы женщинами вообще»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок