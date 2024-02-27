Стоимость биткоина превысила отметку в 57 тысяч долларов

Стоимость биткоина (ВТС) превысила отметку в 57 тысяч долларов впервые с 1 декабря 2021 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

В ходе торговли в 15:33 было зафиксировано, что стоимость биткоина составляет 57,289 тысячи долларов, она увеличилась на 11,6%. Через пять минут рост замедлился до 57,173 тысячи долларов, криптовалюта прибавила 11,44%.

Ранее 5-tv.ru писал, что биткоин превысил отметку в 51 тысячу долларов впервые с 2021 года. Криптовалюта поднялась на 2,29%.