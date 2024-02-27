Стоимость биткоина превысила отметку в 57 тысяч долларов

Криптовалюта достигла такого роста впервые с 1 декабря 2021 года.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
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Стоимость биткоина (ВТС) превысила отметку в 57 тысяч долларов впервые с 1 декабря 2021 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.
В ходе торговли в 15:33 было зафиксировано, что стоимость биткоина составляет 57,289 тысячи долларов, она увеличилась на 11,6%. Через пять минут рост замедлился до 57,173 тысячи долларов, криптовалюта прибавила 11,44%.
Ранее 5-tv.ru писал, что биткоин превысил отметку в 51 тысячу долларов впервые с 2021 года. Криптовалюта поднялась на 2,29%.
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