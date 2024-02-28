Латвия продлила запрет на въезд россиян до марта 2025 года

Латвия продлила запрет на въезд россиян еще на год — до 4 марта 2025-го. О таком решении сообщили в МИД страны.

Ограничение ввели после начала спецоперации. Наши граждане не могут пересечь границу республики, если они едут как туристы.

Запрет не распространяется на работников компаний, предоставляющих услуги грузового и пассажирского транспорта, и на людей, выполняющих гуманитарную миссию.

Также въезд разрешен обладателям вида на жительство в Латвии или другом государстве Евросоюза, а также в Швейцарии и странах Европейской экономической зоны.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД России обновит рекомендации по въезду россиян в недружественные страны. В этих государствах есть случаи дискриминации и политизированного отношения к гражданам России — например, в Латвии наши соотечественники вообще оказались под угрозой депортации.