Россияне могут лишиться путешествий из-за неочевидных ошибок в загранпаспортах

Российские туристы стали массово жаловаться на то, что из-за ошибок в загранпаспорте, они могут лишиться отпуска. Многих путешественников уже развернули прямо в аэропорту. Причиной стало неправильное оформление документа — опечатки или неправильный шрифт. Корреспондент «Известий» Ксения Попова узнала, куда обратиться с этой проблемой и можно ли ее решить.

Алена Мальцева на путевку в Таиланд копила около полугода, но может остаться без отпуска из-за возможной и неочевидной ошибки в загранпаспорте. В МФЦ, куда она обратилась за помощью, совсем не успокоили. С документами, в которых цифры напечатаны не по шаблону, в последние несколько месяцев обращаются часто.

«Сотрудники МВД должны дать поручение, чтобы мы вам исправили, приняли документ, чтобы исправить вам паспорт», — сказали в МФЦ.

«А есть какая-то информация, что действительно ошибки есть?» — спросила Алена.

«Есть. Много кто приходит», — ответили в МФЦ.

Вот она, цифра один с нижним подчеркиванием в машинописном тексте, из-за которой Алена может и не пройти пограничный контроль.

«Всю эту неделю мы находимся в очень тяжелом психологическом состоянии. Мы не понимаем, пустят ли нас за границу или нет, потеряем ли мы деньги наши или нет. Из-за оплошности сотрудников вполне возможно потерять денежные средства за купленный тур», — рассказала Алена Мальцева.

Турагенты предупреждают: ошибки возможны в обычных, небиометрических паспортах, выданных в 2023 году. На горячей линии отдела по вопросам выдачи заграничных документов предложили прийти и поменять паспорт. Заверили, должны сделать в кратчайшие сроки. Но обращаться нужно именно в тот отдел, который выдал документ ранее.

«Только с пятилетними у нас такие проблемы почему-то происходят. У нас пришло указание. Вот мы сейчас выдаем паспорта, и если такая проблема случается, то по этому же заявлению выдаваем новый паспорт», — объяснил сотрудник отдела по вопросам миграции.

И еще один ответ уже от другого отделения миграционной службы. Здесь готовы принять без очереди, учитывая скорый вылет.

«Смотрите, что у вас за ситуация, готовы ли к таким сюрпризам на границе, что вас вернут. Приходите, подавайте заявление. И возьмите с собой билеты, чтобы знали, что вам нужно срочно менять паспорт», — сказали в отделе по вопросам миграции.

Менять паспорт пришлось Дарье Зериной из Кемерова. Путешествие сорвалось из-за оплошности изготовителя. Дата выдачи документа — 17 число, а в строке шифра внизу стояла цифра 16. Неправильный код выявил сотрудник погранслужбы перед вылетом. В итоге - сгоревшие авиабилеты на всю семью и уже собранный пакет документов для судебного разбирательства. Иск будут подавать на подразделение, которое выдало такой документ.

«Будем решать вопрос через суд, нам пояснили, что есть такая практика. С декабря прошлого года с такими нарушениями перестали выпускать», — рассказала Дарья Зерина.

Чтобы ваше путешествие было комфортным, обязательно стоит посмотреть сразу несколько пунктов заграничного паспорта. Из очевидного — имя, фамилия и отчество должны быть написаны правильно и без ошибок. Также ваша фотография из паспорта должна соответствовать вашей внешности в реальной жизни. Из неочевидного - на то, что вы, скорее всего, не обращали внимания — машинописная строка в самом конце документа. Она должна быть написана определенным шрифтом. Называется он OCR B, и по приказу МВД должен использоваться в официальных документах. Узнать его просто — у единицы нет основания, а семерка с изогнутой ножкой.

Как мы выяснили, пятилетние паспорта печатают не на «Гознаке», а непосредственно в местах выдачи. Из-за это и появились разные варианты написания. Сравниваем с экспертом фотографии двух загранпаспортов. Все разные.

«Если мы возьмем эту картинку, то цифры, используемые в документе, совсем другие. Двойка и четверка просто других пропорций. Нельзя просто так в документах использовать любые шрифты», — заметил коммерческий директор компании — производителя шрифтов Сергей Бобрышев.

Однако в МВД заявили, что массовых жалоб нет.

«В подразделениях по вопросам миграции МВД России резкого увеличения числа обращений граждан с просьбами о замене заграничных паспортов не зафиксировано», — сообщили в МВД России.

Тем не менее, эксперты советуют проверять персональные данные в момент получения загранпаспорта. Несмотря на то, что ответственность лежит на тех, кто его выдал, туристам все же советуют лишний раз уточнить, все ли в порядке с документом.