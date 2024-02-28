«Мы готовы»: какую помощь ждут от России в Приднестровье

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 111 0

Сафонов: депутаты Приднестровья обратились к России ради безопасности республики

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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О каких вопросах безопасности идет речь?

Депутаты Приднестровья приняли резолюцию с призывами к России о помощи для того, чтобы привлечь внимание к вопросу безопасности непризнанной республики. Об этом 5-tv.ru рассказал депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов.

Участники съезда депутатов всех уровней Приднестровья обратились к России за помощью 28 февраля, приняв соответствующее решение по итогам заседания. Сафонов отмечает, что Россия давно является ближайшим союзником ПМР.

А на фоне все новых попыток Молдавии «задушить» республику властям было необходимо заявить о своей позиции и готовности сопротивляться давлению.

«Мы ожидаем мер дипломатического, политического, финансового, экономического характера, которые позволили бы минимизировать то давление, которое на нас оказывается. Действия Кишинева и стоящих за ним сил очевидны: это обанкротить Приднестровье, подломить наш бюджет и оставить у разбитого корыта, после чего уже придушить нас политически», — сказал парламентарий.

Политик отметил, что руководство России само будет решать, какие меры принимать после обращения. Однако в ПМР ожидают финансовую и экономическую помощь, а также продолжение участия страны в действующем миротворческом формате.

Сафонов также подчеркнул, что Приднестровье выступает за мирное урегулирование острых вопросов и готово к переговорам с Молдавией. Однако ни у кого не должно быть иллюзии относительно намерений Тирасполя по защите своих национальных интересов.

«Безусловно, будет грубая риторика, будет попытка исказить суть принятых сегодня решений. Но выдать белое за черное, будто бы Приднестровье не желает урегулирования мирным путем и не призывает за стол переговоров, это не удастся никому. Мы готовы к прямым переговорам с Кишиневом, но мы одновременно будем защищать свои законные права и интересы», — заключил Сафонов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в НАТО пообещали поддержать Молдавию в случае присоединения Приднестровья к России.

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