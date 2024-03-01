В Минфине США сомневаются в возможности конфискации активов России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 21 0

И не факт, что решение будет найдено на саммите «Большой семерки», который состоится в первом месяце лета.

В Минфине США сомневаются в возможности конфискации активов России

Фото: www.globallookpress.com / Alex Dalton

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Некоторые европейские страны скептически относятся к возможности конфискации замороженных активов России, чтобы как-то использовать их в качестве помощи Украине. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

По словам представителя американского ведомства, действия по использованию активов России должны быть обоснованы, в том числе юридически. Но пока таких решений не найдено и, по ее словам, вряд ли западные страны придут к чему-то в данном вопросе на саммите G7 в июне.

«Мы согласны с тем, что любые наши действия должны иметь четкое международное юридическое обоснование, а также внутриполитическое обоснование», — сказала Йеллен, слова которой приводит Reuters.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Европе выдвинули новую идею об использовании активов России. Странам Евросоюза пора обсудить использование на нужды Украины прибыли от замороженных российских активов, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она призвала мыслить шире в этом вопросе. Фон дер Ляйен убеждена, что стоит потратить эту прибыль на совместную закупку военной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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