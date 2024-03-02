Захарова отреагировала на блокировку страниц в Х с записью беседы немецких военных

Дипломат в связи с этим напомнила о ходе «расследования» терактов на «Северных потоках».

Блокировка аккаунтов в немецком сегменте социальной сети X, которые публиковали запись беседы военных страны об ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту, является «заметанием следов». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это называется „заметать следы“. Все пойдет по тому же сценарию, как и немецкое „расследование“ терактов на „Северных потоках“?» — написала дипломат в Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны Германии инициировало проверку по факту возможного перехвата сообщений немецких ВВС по поводу поставок ракет Taurus на Украину для ударов по Крымскому мосту.

Власти Германии еще не признали подлинность перехваченного разговора, однако, судя по запланированной проверке, они озабочены фактом утечки. По данным Bild, многое указывает на то, что запись является подлинной.