Какие особенности есть у рожденных в пандемию COVID-19 детей

И повлиял ли на это карантин?

Исследователи из Ирландии обнаружили, что кишечный микробиом детей, родившихся во время пандемии коронавируса, существенно отличается от микробиома у младенцев, появившихся на свет до этого. У первых было больше полезных бактерий и меньше вредных, что сделало их менее склонными к аллергии.

Ученые из Университетского колледжа в Корке решили изучить эти отличия и опубликовали результаты исследования в журнале Allergy. Установлено, что микробиом детей, родившихся в период пандемии, содержал больше бифидобактерий и меньше Clostridia, которые вырабатывают токсины, по сравнению с детьми, рожденными до COVID-19.

Следовательно, у первых было больше полезных бактерий, что, вероятно, объясняет их меньшую склонность к аллергии. Ученые считают, что это связано с условиями карантина, в которых находилось население во время пандемии: дети меньше контактировали с людьми, что снижало риск заболевания и применения антибиотиков.

Планируется провести повторное исследование, когда детям исполнится пять лет, чтобы оценить долгосрочные последствия изменений в их микробиоме.