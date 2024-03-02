Представители «Народного фронта» снова осуществили предоставление гуманитарной помощи жителям недавно освобожденной Вооруженными силами России Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«На данный момент у нас ни света, ни воды, ни связи, ничего нет, и желательно, конечно, если есть возможность, хотя бы немножко бензина на генератор, чтобы включить хотя бы что-то… Воду носим с колодца, чтобы что-то постирать или обмыться, все носим с колодца… Два года мы уже живем так», — рассказала волонтерам местная жительница.

Также она благодарила «Народный фронт» за то, что он привозит жителям данного населенного пункта такую необходимую гуманитарную помощь в условиях отсутствия магазинов и аптек.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.