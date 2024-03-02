В Орле стартовал Фестиваль по самбо среди сельских команд

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Евгения Романова
Евгения Романова 21 0

В соревнованиях принимают участие спортсмены в возрасте от девяти до 14 лет.

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; Игорь Бычков; 5-tv.ru

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Фестиваль по самбо среди сельских команд начался в Орле сегодня, 2 марта. Об этом сообщает издание «Орелград.ru». Стрингер 5-tv.ru Игорь Бычков побывал на месте событий и оценил подготовку молодежи.

В турнире участвуют девочки и мальчики в возрасте от девяти до 14 лет. Известно, что соревнуются порядка 15 команд. Сражения проходят на стадионе имени Ленина в спортивном комплексе «Победа».

Также отмечается, что награды будут разыгрываться в трех возрастных категориях.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне обыграли американцев в кибер-схватке по баскетболу. Нашей команде удалось вырваться вперед в последние моменты матча.

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