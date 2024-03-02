Глобальный марафон «Знание. Первые» открыли на Всемирном фестивале молодежи

Глобальный просветительский марафон «Знание. Первые» открылся на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ). Он стал частью образовательного блока, в рамках которого пройдут более 100 лекций.

Одним из первых спикеров марафона стал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он рассказал о цифровой трансформации, внедрении искусственного интеллекта и других прорывных технологиях в медицине.

«Наиболее значимые разработки сегодня ведутся в области генетических технологий. В том числе здесь, на площадке „Сириуса“, работает совершенно уникальная группа талантливых ребят, которая создает новые, прорывные продукты. У них однозначно большая перспектива. Это новые методы вирусной и невирусной доставки в клетку, блоки вопросов, касаемых разработки геннотерапевтических препаратов», — заявил Мурашко.

Он также отметил большие успехи отечественной медицины в области радиофармацевтики и подчеркнул, что более половины рынка изотопов в странах БРИКС сегодня занимают поставки из России. В рамках марафона также выступил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Он рассказал о перспективах и возможностях атомной энергетики, а также напомнил аудитории, что российская атомная отрасль зародилась в СССР как ответ на ядерную угрозу со стороны США.

«Советский Союз, Россия были вынуждены сделать атомное оружие. Мы сделали оружие вторыми на планете, и мы его никогда не применяли. Я очень надеюсь, что ни мое поколение, ни ваше поколение, ни поколение ваших детей не изменит эту формулу. Мы сделали оружие только для сохранения мира на планете, только для поддержки, безусловной поддержки суверенитета нашей страны, и наша цель — его не применить. Еще раз говорю, вот это единственный случай, когда мы гордимся, что мы вторые. А во всем остальном мы первые!» — заявил Лихачев.

Далее глава «Росатома» поделился информацией о новейших разработках и достижениях российской атомной промышленности. В частности, Лихачев рассказал о единственной в мире плавучей АЭС, которая обеспечивает энергией Чукотку, и отметил, что из 25 проектов экспорта атомных технологий в мире 22 ведет отечественный «Росатом».

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта уже в третий раз. Мировой столицей участников в возрасте от 14 до 35 лет стала федеральная территория «Сириус», которая в ближайшую неделю будет домом для 20 тысяч лидеров из 180 стран.

Выступивший на площадке мероприятия первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что на фестиваль прибыло десять тысяч участников из 190 иностранных государств. Это говорит о том, что что никакая «блокада» России невозможна, подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин объявил открытым Всемирный фестиваль молодежи.