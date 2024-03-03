«Последствия будут трагичными»: какую цену Запад заплатит в случае ввода войск на Украину

«Украина вне НАТО» — краеугольный камень нынешнего противостояния в Восточной Европе с 2008 года — стал лишь частностью, одним из аспектов. По нему, кстати, могли быть сняты противоречия еще весной 2022 года, когда шли переговоры в Стамбуле.

И когда, как мы знаем, британцы запретили Киеву мир. Так кому выгодно, чтобы боевые действия продолжились?

Уж точно не Украине и не России. Ставка на англосаксонское оружие провалилась, стратегическая инициатива в тяжелых боях перешла к российским войскам.

После освобождения Авдеевки в середине февраля наши подразделения, как это называется, «на плечах противника» двинулись дальше на запад, освободили еще соседние населенные пункты.

ВСУ явно не были готовы к такому развитию событий и бросают в бой в попытке остановить продвижение наших штурмовиков неприкосновенный запас — американские танки Abrams. Один из них уже подбит копеечным, по сути, FPV-дроном, если быть точным — двумя.

«Ударили в тыльную кормовую часть. Первым бортом остановили танк, незамедлительно подняли второй борт. Вылетели — он уже дымился, уже стоял. Ударили под башню, произошло возгорание боекомплекта», — говорит боец с позывным «Рассвет».

И мы, и отступающие боевики ВСУ с удивлением обнаружили, что в полях за Авдеевкой у них нет второй линии обороны. То есть Владимир Зеленский не верил в падение своего укрепрайона.

А потому сейчас спешно пытаются выстроить укрепления. Причем не только на Донбассе, но уже и в Киеве: вокруг столицы тысяча километров обороны, отчитался глава военной администрации.

Линия обороны по Днепру — интересный ход, но не новый. Восточный вал Адольфа Гитлера тоже был по Днепру — ничего, всему свое время, если понадобится. Пока же российские войска атакуют на нескольких участках фронта, освобождая Донбасс.

Движение идет с востока на запад к внешним границам Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей. Репортаж корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева.

Запорожский фронт, село Работино — наша штурмовая группа идет на штурм. Бронемашины на ходу, точнее буквально слету уничтожают очаги сопротивления боевиков.

Задача гвардейцев 70-го мотострелкового полка — перебросить десант, занять позиции и укрепиться.

«Мой командир выполнил свою задачу, проложил нам маршрут тот, который и привел нашу технику в Работино, по которой мы проехались и закрепились», — говорит боец с позывным «Снайпер».

Боевики буквально не ожидали такого напора.

«Пару месяцев назад любое продвижение наших войск встречалось, сейчас они не оказывают никакого сопротивления. Осталось лишь немного дожать и успех будет за нами», — считает солдат с позывным «Бэха».

Пока гвардейцы штурмуют Работино, фланги прикрывают добровольцы «Барса». Так бойцы обрабатывают лесополосу, где, по данным разведки, пытается окопаться противник.

Всего в километре от нас — поселок Каменское, его сейчас контролируют боевики ВСУ. Прямых столкновений здесь не было давно.

Они видят нас, мы их… Националисты пытаются атаковать ударными дронами, мы отвечаем артиллерийским огнем.

Снаряды летят прямо через наши оборонительные рубежи. Здесь они тянутся на несколько километров.

Раньше эти каналы служили как оросительная система. Здесь повсюду сельхозпредприятия и вот такие каналы тянутся на десятки километров.

Вода сюда поступала из Каховского водохранилища. Как видно сейчас, это все пересохло и бойцы приспособили это под крепкие бетонные укрытия.

Огневые точки в случае тревоги все занимаются бойцами. Они несут службу, наблюдают, территория под контролем.

На этом участке боевики больше не пытаются прорываться — хватило одной попытки. В тот день отличился оператор ПТУРа с простым, понятным каждому иностранцу позывным «Медведь».

«Что поджег? Танк французский — он выехал на поле, стал стрелять. У меня есть напарник — мы с ним отработали нормально», — делится боец.

А это уже не бетонные укрепления, а вот такой земляной ров. Очень узкий и тянется почти на километр.

Скрытный — с воздуха плохо просматривается, поэтому можно подойти вплотную к неприятелю на расстояние сотен метров. Это целый подземный город с бойницами, блиндажами и кухней.

В годы ВОВ на этих рубежах стояли наши войска, а вот там в километре — немецко-фашистские части. У них были выходные позиции, на высоте и хорошо укрепленные — и вот сейчас их занимают уже украинские националисты.

Ночью фронт оживает с новой силой: разведка обнаружила ротацию противника. Добровольцы готовят снаряды и миномет, координаты уже получены — пара минут и расчет готов к бою.

Так на этом участки бойцы держат фланги, но все ждут момента, когда тоже смогут пойти вперед, чтобы освободить всю Запорожскую область. На фоне бегства ВСУ из Авдеевки нелепо выглядят заявления Зеленского о том, что на 2024-й готовится новое украинское контрнаступление, и что потери ВСУ с начала СВО составляют всего 31 тысячу боевиков.

По такой логике выходит, что средние потери — 40 националистов в день. И это на фронте протяженностью в 1,2 тысячи километров.

Гораздо правдоподобнее выглядят данные нашего Министерства обороны, что потери ВСУ — до 800 боевиков в сутки, и общие цифры приближаются к 500 тысячам. Очевидно, в этой цифре учитываются и погибшие, и раненые, и пропавшие без вести, и пленные.

Кого считал Зеленский, остается только догадываться. Возможно только тех, кого опознали, официально признали погибшими и за кого выплатили компенсации.

А это далеко от истинных потерь: наши военкоры с мест сообщают, что ВСУ не спешат собирать тела погибших, их тысячи в полях. И становится только больше сейчас, когда линия фронта движется на запад.

Положение у ВСУ действительно критическое, потому Эммануэль Макрон собрал экстренный саммит в Париже, где обсуждалась в том числе возможность отправки войск на Украину. Да, с оговоркой, пока нет, но ничего нельзя исключать.

Макрона не поддержали большинство участников встречи. Жесткое «нет» высказали Германия, Австрия, Венгрия, Польша, Чехия, Италия, Испания, наконец, от Макрона открестились даже в США.

Однако нашлись страны, которые говорили уклончиво. В Великобритании против масштабного ввода войск, в Нидерландах заявили, что не время, и только Литва поддержала безоговорочно — она под чем угодно подпишется, лишь бы против России.

Тому же Макрону в Кремле уже давали понять, что солдат НАТО не должно быть на территории Украины.

«Если Украина будет в НАТО и будет военным путем возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. А вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсов: вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией?» — спрашивал президент России Владимир Путин.

Это февраль 2022-го — очевидно, что Макрон не мог этого забыть. Почему он заявил такое сейчас?

Вариант первый — попытался напугать Москву. Попытался стать лидером Запада, который не боится делать серьезные шаги, в отличие от «мямли» Олафа Шольца или «старика» Джо Байдена.

Но что если, это блеф? Вернее, это та привычная для западной политической жизни болтовня, ничего не значащее щебетанье, за которое никто не несет ответственности.

Что если, это было непроизвольное словоизвержение на фоне изменения ситуации на фронтах? Это паника.

«Российский президент еще раз уточнил для западных партнеров: ввод войск НАТО на Украину повлечет глобальный конфликт», — говорит профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Они должны в конце концов понимать, что у нас тоже есть оружие — да знают об этом, только что сказал, — которое может поражать цели на их территории», — предупреждал Путин.

Страны Североатлантического альянса сейчас балансируют на очень тонкой грани. Дело в том, что натовские военные уже на Украине — это ни для кого не секрет, вопрос в их официальном статусе и количестве.