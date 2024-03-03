Появилось видео перестрелки подразделений ФСБ и боевиков в Ингушетии

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 873 0

Гражданское население уже эвакуировано спецназом.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Антитеррористические подразделения ФСБ продолжают спецоперацию в Ингушетии. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в силовых структурах.

Так, по предварительным данным, в жилом доме забаррикадировались шесть боевиков. На предложение сдаться они ответили стрельбой — бандиты вооружены автоматическим оружием и взрывными устройствами.

Гражданское население уже эвакуировано спецназом из-под огня. Операция силовиков проводилась с риском для их жизней.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ингушетии в одном из жилых зданий в городе Карабулак была обнаружена и заблокирована группа боевиков. Бандиты, по данным НАК, планировали совершить резонансные преступления террористической направленности.

При попытке задержания они открыли огонь по силам правопорядка. В целях безопасности в районе введен правовой режим КТО, а также осуществлена эвакуация жителей прилегающих домов.

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