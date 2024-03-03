И пусть весь мир подождет: мороженое стало для Байдена важнее Газы и Украины

В Белом доме состоялась знаменательное совещание. Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис пригласили лидеров обеих партий из двух палат Конгресса.

И объяснили, что последствия будут ужасными, если Украина не получит американской помощи. США становятся все больше похожи на поздний Советский Союз.

Геронтократия в Овальном кабинете выглядит чуть менее наглядно, чем в свое время на трибуне мавзолея. Но суть остается то же — власть стариков.

Чем они молодежь предпенсионного возраста пугали? Если Россия победит, возникнет «опасность на границах стран НАТО». «Дайте Киеву денег».

Послушайте, но разве не вы двигали границы НАТО к России поближе? А теперь испугались, когда она пошла навстречу?

Если Россия победит, то «Китай вдохновится и силой решит вопрос Тайваня». «Дайте Киеву денег».

Китай — одна из древнейших цивилизаций, которая «искусство войны» познала, еще когда Александр Македонский не родился. Им реально нужно вдохновение?

«Дайте Киеву денег», а то Россия «разместит в космосе ядерное оружие». А Киев-то тут при чем, на Украине нет армии или промышленности, способной этому помешать.

В общем, «дайте Киеву денег» — универсальная присказка для запросов по поводу и без. «Дайте Киеву денег», чтобы сохранить единство НАТО, чтобы загрузить американскую военную промышленность, «дайте Киеву денег», чтобы европейцы тоже дали, чтобы защитить демократию, чтобы поддержать ЛГБТ*-движение, легализацию наркотиков, борьбу с глобальным потеплением — и так далее, и тому подобное.

Послушайте, речь о 60 миллиардах долларов — их точно на все это хватит? Маразм крепчает, беремся вам это доказать за десять секунд.

Итак, место действия: Вашингтон, кафетерий, в кадре — президент США, один из популярных американских комиков и мороженое. Мятное мороженое, если быть точным.

О чем говорят: погоде, вкусах, о семьях? Так вот, эти люди беседуют о секторе Газа.

— Как вы думаете, когда в секторе Газа прекратится огонь?

— Что ж… Я надеюсь, что к началу выходных. То есть, я имею в виду, к концу выходных. По крайней мере, мой советник по национальной безопасности говорит, что дело идет к этому.

Несоответствие будет выгладеть чудовищнее, если знать, что сейчас творится в секторе Газа. Кроме того, что там не прекращаются боевые действия, там уже голод.

И на этой неделе произошла трагедия, вызванная именно голодом. Гуманитарный конвой смог зайти в анклав лишь с наступлением темноты.

То, что мы сейчас видим — это съемки с камеры израильского дрона. Съемки после цензуры, тем не менее, масштаб мы можем представить — голодные люди облепили грузовики с едой.

Израильские солдаты и танки, сопровождавшие колонну, открыли стрельбу. Говорят, что в воздух для устрашения, палестинцы уверяют — по толпе, десятки погибших.

Вот об этом Байден говорил, не прекращая лизать мороженое. Смогут такие политики нам доставить неприятности — да, силы еще есть, смогут ли нас остановить — нет.

* движение признано экстремистским и запрещено в России.