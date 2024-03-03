Дипломат поплатилась карьерой в родной стране из-за нежелания признавать ложь об РФ, распространяемую на Западе.

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль окончательно переехала жить в Россию и мечтает построить дом на востоке страны. Об этом политик заявила во время своей лекции на Всемирном фестивале молодежи, который стартовал в Сочи 29 февраля.

Австрийский дипломат не стала скрывать причину, по которой сменила страну проживания. По ее словам, именно в России она чувствует человеческое тепло и соучастие.

Более того, только здесь Кнайсль ощущает свободу, о которой так любят рассуждать за границей.

«Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна», — подчеркнула политик.

После лекции на ВФМ организаторы преподнести Кнайсль подарок — красивый сервиз.

Последние несколько месяцев Карин Кнайсль живет в Санкт-Петербурге, однако признается, что не считает себя городским жителем и мечтает построить дом где-то на востоке России.

В РФ Кнайсль, в том числе, ведет просветительскую деятельность. Например, выступила на федеральном Просветительском марафоне «Знание. Первые».

Стоит отметить, что Карин Кнайсль, будучи руководитель внешнеполитического ведомства страны, всегда выступала за конструктивные отношения между странами, в том числе, после начала российской спецоперации. В том числе, из-за ее позиции дипломата вынудили покинуть свой пост.

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