Блеснет красотой: дочь Орнеллы Мути станет моделью на Московской неделе моды

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Дочь Орнеллы Мути станет моделью на Московской неделе моды

Блеснет красотой: дочь Орнеллы Мути станет моделью на Московской неделе моды

Фото: www.globallookpress.com / Malte Ossowski/SVEN SIMON

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Итальянская актриса регулярно приезжает в Россию из-за любви к стране. Теперь эти чувства кажется, переняла ее наследница.

Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути станет моделью на Московской неделе моды (МНМ). Найке Ривелли пройдется по подиуму уже сегодня, 4 марта. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МНМ.

«В рамках недели моды примет участие дочь Орнеллы Мути Найке Ривелли. Она станет моделью на показе Maison Esve», — сказано в сообщении.

Московская неделя моды проходит с 1 по 8 марта. За это время пройдут более 120 модных показов как российских, так и зарубежных дизайнеров. Свои коллекции представят Александра Гапанович, Сергей Сысоев, Юлия Далакян, Янис Чамалиди, Лара Суровая и другие. А также дизайнеры из Бразилии, Египта, Индии, Индонезии, Коста-Рики, Китая, Туниса.

К слову, Орнелла Мути больше всего известна россиянам по фильмам «Укрощение строптивого» и «Граф Монте-Кристо». Всего на ее счету более ста киноработ. Последние годы она часто посещает Россию, а в 2016-м приобрела квартиру в Москве. Теперь, кажется, любовь к стране переняла ее наследница.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о лучших ролях Орнеллы Мути.

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