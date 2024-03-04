Названы сроки первого пуска «Ангары» с космодрома Восточный

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Первый пуск ракеты «Ангара‎» с космодрома Восточный пройдет с 6 по 10 апреля

Названы сроки первого пуска «Ангары» с космодрома Восточный

Фото: © РИА Новости / Артем Геодакян

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Особенность «Ангары» в том, что она может вывезти в космос в несколько раз больше грузов, чем «Союз-2».

Названы сроки первого в истории пуска «Ангары»‎ с космодрома Восточный. Ракета-носитель «Ангара-А5» будет запущена, предварительно, с 6 по 10 апреля. Об этом РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Стоит отметить, что инфраструктуру для пуска «Ангары» начали строить еще в 2018 году. А в конце прошлого года там состоялись испытания с применением электрозаправочного макета под названием «Ангара-НЖ» (это полная копии ракеты со всеми системами, используемыми при подготовке к старту — Прим. ред.).

Также с космодрома Восточный в мае планируют запустить два аппарата мониторинга гелиогеофизической обстановки «Ионосфера». Это будет сделано при помощи ракеты «Союз-2».

Особенность «Ангары» в том, что она может вывезти в космос в несколько раз больше грузов, чем «Союз», а главное — именно на «Ангаре» с космодрома Восточный будут летать российские космонавты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия запустила в космос ракету с метеоспутником.

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Названы сроки первого пуска «Ангары» с космодрома Восточный

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