Улучшат пищеварение: какие продукты богаты пребиотиками

От работы кишечника во многом зависит общее состояние организма, потому поддерживать его нужно правильно.

Кроме пребиотиков существуют еще пробиотики и синбиотики, и все они жизненно необходимы для человека. Врач-терапевт Наталья Зубарева рассказала об этих веществах и почему они так важны для организма, пишет Газета.ру.

«Пребиотики — это пищевые соединения, которые представляют собой органические сложные углеводы — та самая столь ценная для пищеварения клетчатка. Это источник питания для полезных соединений в кишечнике, в частности, бифидобактерий и лактобактерий», — рассказала врач.

Пребиотики способны укрепить иммунитет, усиливают защиту кишечника и нормализуют работу кишечного-желудочного тракта. Благодаря им снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, диабета и ожирения.

Пребиотики содержатся в самых простых и доступных продуктах. Их можно встретить в отрубях и цельнозерновой пшенице, а также в овощах, особенно в спарже, чесноке и луке. Еще следует обратить внимание на бананы, ягоды и цикорий — они также богаты пребиотиками.

Пробиотики и синбиотики также нужны организму. Пробиотики — это микроорганизмы, которые помогают подавлять рост болезнетворных бактерий, останавливая развитие патологических состояний. Синбиотики же — это пребиотики и пробиотики вместе. Они усиливают и дополняют друг друга, благоприятно влияя на обмен веществ в организме. Квашеная капуста — это отличный источник симбиотиков.

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