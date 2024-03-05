Влад Соколовский высказался о российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь»

На экраны вышло уже около десяти серий, но за это время картина уже успела вызвать самую разнообразную реакцию среди зрителей.

Этой зимой на телеэкраны вышла российская адаптация всеми любимого турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Одну из ролей в нашумевшей картине играет певец и актер Влад Соколовский. Ему досталась роль лучшего друга главного героя — Олега. В эксклюзивном комментарии корреспонденту 5-tv.ru артист рассказал об отношении поклонников к сериалу.

Соколовский уверен, что по мере развития сюжета с каждой новой серией зрители начинают все сильнее влюбляться в героев. Первый сезон еще снимается, но уже вышло более десяти серий. Артист рекомендует смотреть сериал дальше. Ведь при просмотре оригинального сериала, главные герои сначала раздражали поклонников, а потом, когда у них раскрылись чувства, люди ощутили магию.

На роль главного героя, который бы сумел покорить сердце каждого, рассматривалось много кандидатов. Но, по мнению Соколовского, съемочная команда не ошиблась, выбрав Никиту Волкова.

«На роль Серкана отбирали более 50 актеров, там были все. Там был весь свет молодых актеров. Даже не музыкантов, а именно очень крутых актеров. Поэтому, наверное, выбор пал совершенно неслучайно», — отмечает Соколовский.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Никита Волков не копирует игру Керема Бюрсина в сериале.