Поддержка с воздуха! Лучшее видео из зоны СВО за день

Армейская авиация готова к выполнению боевых задач в любое время и при любой погоде.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Северодонецкое направление

На первых кадрах показана работа специалистов поисково-спасательной группы (ПСГ) ВКС РФ. В рамках проведения СВО они ежедневно оказывают поддержку экипажам штурмовой и армейской авиации.

Подразделение включает в себя группу огневой поддержки, а также медицинского работника. Его основные задачи — непрерывное наблюдение за обстановкой, эвакуация и спасение пилотов, их транспортировка в военно-медицинское учреждение.

Авдеевское направление

А на этих кадрах уже показана работа экипажей истребителей Су-35С. Пилоты выполняют задачи по патрулированию воздушного пространства в заданном районе и прикрытию действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ.

Боевые вылеты летчики совершают в любое время и при любых погодных условиях.