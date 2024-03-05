Поддержка с воздуха! Лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 62 0

Минобороны показало кадры работы Су-35С на авдеевском направлении

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Армейская авиация готова к выполнению боевых задач в любое время и при любой погоде.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Северодонецкое направление

На первых кадрах показана работа специалистов поисково-спасательной группы (ПСГ) ВКС РФ. В рамках проведения СВО они ежедневно оказывают поддержку экипажам штурмовой и армейской авиации.

Подразделение включает в себя группу огневой поддержки, а также медицинского работника. Его основные задачи — непрерывное наблюдение за обстановкой, эвакуация и спасение пилотов, их транспортировка в военно-медицинское учреждение.

Авдеевское направление

А на этих кадрах уже показана работа экипажей истребителей Су-35С. Пилоты выполняют задачи по патрулированию воздушного пространства в заданном районе и прикрытию действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ.

Боевые вылеты летчики совершают в любое время и при любых погодных условиях.

Тема:
Спецоперация
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