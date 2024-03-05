Площадь природных пожаров в Приморье выросла в 1,5 раза за сутки

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Правоохранители изучают причины возгораний.

Фото, видео: ADRIANA THOMASA / ТАСС; 5-tv.ru

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Площадь природных пожаров в Приморье увеличилась в 1,5 раза за сутки. Огнем охвачено уже почти 7,5 тысячи гектаров. Пламя быстро распространяется из-за сильного ветра и уже подобралось к одному из населенных пунктов.

Пожарным удалось отстоять жилые постройки и электроподстанцию, однако сгорел дом, где никто не проживал.

Еще один очаг бушует на территории национального парка «Земля леопарда», где обитают редкие животные. Тушением занимаются более 100 человек, задействована тяжелая техника — бульдозеры прокладывают противопожарные полосы. На юге Приморского края продолжает действовать особый режим, а правоохранители уже начали изучать причины пожаров.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Приморье на фоне лесных пожаров обрушился огненный смерч.

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