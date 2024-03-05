Встреча сильнейших: в Брянске стартовал Чемпионат России по самбо

В турнире принимают участие более 700 спортсменов из 73 регионов страны.

Брянск на несколько дней стал столицей боевых искусств. Впервые в истории города там стартовал Чемпионат России по самбо, который продлится до 6 марта. В соревнованиях примут участие свыше 700 спортсменов из большей части регионов нашей страны. В течение трех дней сильнейшие российские бойцы будут бороться за медали, а также за право участия во Всемирных Играх дружбы и Чемпионате мира.

Об итогах первого дня турнира — корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

Подсечка, резкий бросок и противник на ковре. Бой завершен досрочно. Михаил Кашурников становится чемпионом России по самбо в весовой категории выше 98 килограммов и теперь будет представлять нашу страну на мировом первенстве.

«Участвовал в Кубке России, травмировал колено — полностью по всему кругу надорвал. Вообще не должен был бороться — операция. Сейчас хотел рекорд поставить — за меньше минуты всех выиграть, но из-за колена не получилось. А на мире я сейчас восстановлюсь и дам жару там», — поделился Кашурников.

Сильнейших выявляют не только среди мужчин. На ковер выходят и женщины. Одновременно проводят по четыре схватки.

Поединки и в боевом, и в спортивном самбо длятся пять минут. Побеждает тот, кто за это время наберет больше очков. Досрочную победу рефери фиксируют при отрыве от соперника на восемь баллов, а также при успешно проведенном болевом приеме.

Альсиму Черноскулову уже 40 лет. В прошлом году официально завершил карьеру. Но к Чемпионату России решил вернуться и показать молодежи силу и мощь старой школы. В первом бою уверенно победил начинающего спортивный путь оппонента.

«Организация с каждым годом все лучше, соперники все умнее, каждый хочет забрать кусочек, хотя бы этой куртки. Ну а так интересно, конкуренция растет», — отметил Альсим Черноскулов, заслуженный мастер спорта России по самбо.

750 спортсменов из 70 регионов. На несколько дней Брянск стал местом притяжения поклонников самбо со всей России. Поддержать своих земляков приезжают болельщики из разных уголков страны.

«Представители Свердловской области, город Верхняя Пышма. Хороший праздник, я думаю, и для зрителей, и для всех любителей самбо», — прокомментировал директор Дворца единоборств города Верхняя Пышма Тимур Галямов.

«Мы впервые проводим чемпионат Росси в Брянске. Здесь один из лучших дворцов единоборств и назван именем десятикратного чемпиона мира Артема Осипенко. Прекрасный праздник для нас сделали сегодня все жители города Брянска, полный зал», — отметил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Настоящим украшением первого дня стал финальный поединок по боевому самбо, где в весовой категории до 69 килограммов Шейх-Мансур Хабибулаев отправил в глухой нокаут Александра Донцова.

«Я не скажу, что самый яркий бой я провел, наверное, один из самых ярких. Здесь много классных бойцов. Уровень, как всегда, высокий, спасибо всем моим соперникам, каждый из них был достоин стать чемпионом», — рассказал Шейх-Мансур Хабибулаев.

В первый день Чемпионата России разыграли шесть комплектов наград. Победителям вместе с медалями вручили хрустальные кубки — их изготовили брянские умельцы по уникальной технологии, которую используют здесь с XVIII века.

Сегодня — продолжение захватывающих поединков. Организаторы обещают аншлаг на трибунах, ведь на борцовский ковер выйдет капитан сборной России, 11-ти кратный чемпион страны и десятикратный чемпион мира — Артем Осипенко. Схватка обещает быть жаркой.