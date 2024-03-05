В черной одежде и темных очках: Кейт Миддлтон впервые заметили на улице после операции

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Кейт Миддлтон впервые заметили на публике после операции

В черной одежде и темных очках: Кейт Миддлтон впервые заметили на улице после операции

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Свежие кадры заставили поклонников герцогини Кембриджской еще больше переживать за ее здоровье.

Супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма — Кейт Миддлтон — впервые появилась на публике после тяжелой операции на брюшной полости. Портал TMZ опубликовал кадры, на которых герцогиня Кембриджская выглядит сама не своя.

Папарацци заметили ее недалеко от Виндзорского замка. Она ехала со своей мамой Кэрол в машине. За рулем была родительница. Миддлтон была одета во все черное, а на ее лице были темные очки. Поклонники моментально принялись обсуждать ее выражение лица. По мнению многих, она выглядит довольно напряженно. Возможно, она себя неважно чувствовала на тот момент.

Стоит отметить, что столь пристальное внимание публики к Миддлтон связано не столько с операцией, как с ее исчезновением. В последний раз она появлялась на публике на Рождество, потом была госпитализация, а после пропала из поля зрения британцев. Сразу поползли слухи. Так, среди них: проблемы, возникшие после хирургического вмешательства, пластическая операция и даже кома. Однако, кажется, это действительно слухи, и Миддлтон решила взять паузу до Пасхи, как и заявлял Кенсингтонский дворец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что будет с королевой Камиллой в случае смерти Карла III.

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