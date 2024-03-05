«Очень поверили в себя»: боец рассказал о слабых местах американского танка Abrams

Российский боец «Рассвет» рассказал о слабых местах американского танка Abrams
Фото: Telegram / Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области / SALDO_VGA
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В зоне спецоперации уничтожены уже две боевые машины производства США, которые считались «неубиваемыми».
Российский военнослужащий с позывным «Рассвет», который уничтожил первый американский танк Abrams в зоне спецоперации, рассказал о слабых местах этой боевой машины. Видео в своем Telegram-канале опубликовало Минобороны РФ.
«Рассвет» — оператор FPV-дрона 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады разведывательно-ударной группы. По словам бойца, для того, чтобы остановить Abrams, понадобился один дрон. Удар был нацелен в заднюю часть танка, где у техники наиболее уязвимое место.
«Бить прицельно в заднюю часть, где расположен радиатор, моторный отсек. Либо останавливать его, „разувать“ и стараться бить под башню. Работать быстро и четко, слаженно», — рассказывает «Рассвет».
Российский военный отмечает, что танк ехал очень медленно, находясь на открытой местности, что кажется, как минимум, странным.
«Ребята, наверное, очень поверили в себя, что они едут просто неуязвимые. А в итоге не было никакой сложности его поразить абсолютно», — говорит боец.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минобороны РФ подтвердило уничтожение второго танка Abrams в районе Авдеевки.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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