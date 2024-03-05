«Очень поверили в себя»: боец рассказал о слабых местах американского танка Abrams

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 71 0

Российский боец «Рассвет» рассказал о слабых местах американского танка Abrams

«Очень поверили в себя»: боец рассказал о слабых местах американского танка Abrams

Фото: Telegram / Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области / SALDO_VGA

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

В зоне спецоперации уничтожены уже две боевые машины производства США, которые считались «неубиваемыми».

Российский военнослужащий с позывным «Рассвет», который уничтожил первый американский танк Abrams в зоне спецоперации, рассказал о слабых местах этой боевой машины. Видео в своем Telegram-канале опубликовало Минобороны РФ.

«Рассвет» — оператор FPV-дрона 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады разведывательно-ударной группы. По словам бойца, для того, чтобы остановить Abrams, понадобился один дрон. Удар был нацелен в заднюю часть танка, где у техники наиболее уязвимое место.

«Бить прицельно в заднюю часть, где расположен радиатор, моторный отсек. Либо останавливать его, „разувать“ и стараться бить под башню. Работать быстро и четко, слаженно», — рассказывает «Рассвет».

Российский военный отмечает, что танк ехал очень медленно, находясь на открытой местности, что кажется, как минимум, странным.

«Ребята, наверное, очень поверили в себя, что они едут просто неуязвимые. А в итоге не было никакой сложности его поразить абсолютно», — говорит боец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минобороны РФ подтвердило уничтожение второго танка Abrams в районе Авдеевки.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
5 мар
Военные выбирают президента: в зоне СВО началось досрочное голосование
5 мар
«Стойкость, мужество и милосердие»: Путин поблагодарил женщин, находящихся в зоне СВО
5 мар
«Идеальная дилемма»: как утечка разговора немцев оставила Украину без ракет Taurus
5 мар
Украинские СМИ заявили о взрывах ночью в Одессе
5 мар
Вопреки всему: Великобритания призывает Германию передать Украине ракеты Taurus
5 мар
Всегда начеку: как работают российские артиллеристы в зоне спецоперации
5 мар
Поддержка с воздуха! Лучшее видео из зоны СВО за день
5 мар
Евросоюз столкнулся с нехваткой пороха для производства боеприпасов для Украины
4 мар
«Думаем обо всем»: Макрон высказался об отправке войск на Украину в ближайшем будущем
4 мар
«Единая система управления»: эксперт назвал уникальные характеристики танка «Армата»
-1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.35
0.02 99.11
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:12
Неожиданные находки: какие подарки к 8 Марта можно купить в аптеке
13:05
Собянин: 8 и 9 марта парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной
13:04
«Защиту невозможно обеспечить»: Писториус о виновниках утечки разговора офицеров ФРГ
12:54
Военные выбирают президента: в зоне СВО началось досрочное голосование
12:49
Опрос показал, что большинство россиян планируют проголосовать на выборах
12:45
«Бесчеловечный шаг»: Россия призвала пересмотреть увольнение сотрудников БАПОР

Сейчас читают

Стоимость биткоина превысила $67 тысяч впервые с 2021 года
Ограничивать и записывать: врачи рассказали, как похудеть
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Шесть дней финансовой удачи: лунный календарь стрижек на март 2024

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок