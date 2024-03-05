В ЛНР задержан подозреваемый в финансировании «Азова»*

Это кадры задержания из Луганска. Там гражданин Украины оказывал поддержку запрещенному в России батальону «Азов»*. По данным следствия, мужчина не менее восьми раз перевел деньги на счета националистов, хотя и знал, что это незаконно. Возбуждено уголовное дело по статье о финансировании терроризма.

Несколькими днями ранее, 3 марта, устройство, похожее на взрывное, обнаружили под авто проректора Луганского университета. Произошло все в районе административного здания на площади Героев ВОВ. В целях безопасности было ограничено движение для водителей и пешеходов поблизости.

Ранее 5-tv.ru писал, что двух подозреваемых в госизмене арестовали в Москве по решению Мещанского суда.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.