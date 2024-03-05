В ЛНР задержан подозреваемый в финансировании «Азова»*

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Возбуждено уголовное дело по статье о финансировании терроризма.

Фото, видео: Следственный комитет РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Это кадры задержания из Луганска. Там гражданин Украины оказывал поддержку запрещенному в России батальону «Азов»*. По данным следствия, мужчина не менее восьми раз перевел деньги на счета националистов, хотя и знал, что это незаконно. Возбуждено уголовное дело по статье о финансировании терроризма.

Несколькими днями ранее, 3 марта, устройство, похожее на взрывное, обнаружили под авто проректора Луганского университета. Произошло все в районе административного здания на площади Героев ВОВ. В целях безопасности было ограничено движение для водителей и пешеходов поблизости.

Ранее 5-tv.ru писал, что двух подозреваемых в госизмене арестовали в Москве по решению Мещанского суда.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

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