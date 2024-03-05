Под Авдеевкой уничтожен третий танк Abrams: уникальные кадры

Боевая машина производства США была подбита на авдеевском направлении.

В зоне спецоперации российские бойцы уничтожили третий танк американского производства Abrams. Об этом сообщает военный корреспондент Чингис Дамбиев.

Третий американский танк, который на Западе называли «неубиваемым», был подбит российскими военными в районе населенного пункта Бердычи на авдеевском направлении. По словам военкорра, боевую машину противника уничтожили бойцы 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ВС РФ. Называет Дамбиев и их позывные: ««Гепард», «Десант», «Ирокез» и «Малой».

«Визуальный контроль и корректировку с БПЛА провели парни из 30 мотострелковой бригады с позывными „Кислый“ и „Брут“. Отработали на „отлично“!» — сообщает военкор в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что все три танка Abrams были уничтожены под Авдеевкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минобороны РФ подтвердило уничтожение второго танка Abrams в районе Авдеевки.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.