Российские силы сорвали попытку ротации подразделений ВСУ в районе Северска
Расчеты беспилотников предупреждают минометчиков о каждом шаге украинских боевиков.
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru
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На северском направлении удалось сорвать попытку ротации подразделений ВСУ. Вражеские подразделения не успели добраться до своих позиций — помешала бдительность операторов наших беспилотников.
Они ведут наблюдение круглосуточно и предупреждают минометчиков о каждом шаге боевиков. А замаскированные огневые точки уничтожают наши дроны.
Воздушное противостояние на северском направлении российские БПЛА выигрывают. Пехота тоже ждет своего часа, когда можно будет наступать. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак расскажет подробнее.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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