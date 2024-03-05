В Кронштадте стартовал Всероссийский молодежный арктический форум

В развитие российской Арктики в ближайшие десять лет правительство готово вложить рекордные два триллиона рублей. Разработкой проектов уже сегодня занялись студенты в Кронштадте. Там прошел второй Всероссийский молодежный арктический форум. Более 500 участников представили свои проекты. Каким они видят будущее самого холодного региона, узнал корреспондент «Известий» Василий Михеев.

На повестке дня самые актуальные проблемы полярных территорий — от добычи полезных ископаемых до архитектуры городов.

Северный морской путь — только одна из десятков тем Молодежного арктического форума, но, пожалуй, самая объемная. Сейчас это самый короткий морской маршрут, связывающий европейскую часть нашей страны и дальневосточную. Он проходит через 25 морских портов — от Петербурга до Владивостока — и воспринимается, как альтернатива Суэцкому каналу — основному пока способу для судов ходить с запада на восток.

В прошлом году по Севморпути перевезли рекордное количество грузов. Не только топливо, но и технику, сырье, стройматериалы, продовольствие и лес.

«Сейчас у нас есть единая линия морского пути — такая ломаная. Но также планируется развитие благодаря ледоколу „Лидер“ с мощностью 120 мегаватт. Это идти чуть ли не по самому Северному полюсу. То есть у нас не будет препятствий: лед, не лед. Ничего нас не остановит», — рассказала специалист по научно-исследовательской работе ФАУ «Российский морской регистр судоходства» Анастасия Михеева.

Сейчас Россия — единственная страна в мире, обладающая атомным ледокольным флотом. Суда такого класса позволяют проходить льды практически любой толщины.

В постсоветский период их строительство было фактически заморожено, и к началу 2000-х годов грузопоток составлял всего около два миллиона тонн. По прогнозам на 2035 год, он увеличится в сто раз, в том числе благодаря новым ледоколам.

«Главный плюс атомного ледокола заключается в том, что его не нужно заправлять на протяжении в районе пяти лет, и он может спокойно бороздить Северный морской путь», — поделился представитель Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Александр Клиновский.

Разработка новых месторождений полезных ископаемых, развитие арктической инфраструктуры — сейчас в этой зоне живут порядка 120 миллионов человек, и создание для них комфортной среды — приоритетная задача. Речь в первую очередь идет о строительстве жилья в северных широтах.

«Сейчас в России становятся популярны новые технологии CLT панелей — это клееный брус, самый энергоэффективный и ресурсоемкий материал на данный момент», — отметила представитель Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Екатерина Лачина.

Высокие технологии тоже доберутся до Арктики. В этом уверены студенты-робототехники. Их проекты представлены на полях форума.

Вкалывают роботы, а не человек. У этого аппарата-аватара, разработки студентов университета имени Бонч-Бруевича, на Молодежном арктическом форуме дебют. Как говорят разработчики, он может выполнять любую механическую работу, даже в 30-градусный мороз: и вентиль открутит, и снег расчистит, и пообщается за вас, если нужно будет.

В развитие российской Арктики по программе, принятой правительством в ближайшее десять лет, собираются вложить рекордные два триллиона рублей 600 миллиардов — из федерального бюджета. Превращать это в реальные проекты для жизни предстоит как раз участникам форума. Сегодня здесь собрались больше 500 студентов из десятков российских вузов, которые и представили здесь свою Арктику Будущего.