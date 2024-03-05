«Живу на старых дрожжах»: футболист Тарасов признался, что больше не приносит деньги в дом

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 29 0

Футболист Тарасов признался, что остался без работы и вынужден сидеть дома

«Живу на старых дрожжах»: футболист Тарасов признался, что больше не приносит деньги в дом

Фото: www.globallookpress.com / FC Lokomotiv

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Тема:
Ольга Бузова

Бывший муж Ольги Бузовой не скрывает, что совсем не он является главным добытчиком в их семье с Анастасией Костенко.

Бывший муж Ольги Бузовой, футболист и многодетный отец Дмитрий Тарасов остался без работы и теперь вынужден сидеть дома. Об этом он признался в интервью на «Новом Радио».

«Живу на старых дрожжах. Я сейчас безработный», — сказала спортсмен.

По словам Тарасова, сейчас ему приходится жить на сбережения, которые удалось скопить, так как постоянного трудоустройства он не имеет. А бизнес, которое одно время начинал спортсмен, оказался не слишком удачным, и вместо ожидаемой прибыли он потерял еще больше.

«На тот момент я играл в профессиональный футбол. Бывает, бизнес прогорает. Я это пережил, все нормально», — признается Тарасов.

Главным добытчиком в звездной семье теперь является супруга Тарасова, модель и блогер Анастасия Костенко. Мать четвертых детей зарабатывает на рекламе в социальных сетях, а также пробует себя в предпринимательской деятельности, продавая одежду через интернет.

Четвертый ребенок в семье появился зимой 2024 года — Костенко родила сына 15 февраля. Также у Тарасова есть дочь, которая появилась на свет в предыдущих отношениях с первой женой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что врачи нашли у Тарасова серьезную болезнь.

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Ольга Бузова
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