Не только стихи: чем еще знаменита Агния Барто

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 24 0

Агния Барто помогала воссоединять семьи, которые разделились во время войны

Не только стихи: чем еще знаменита Агния Барто

Фото: © РИА Новости / Михаил Озерский

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Сначала поэтесса пережила собственную трагедию, а потом начала помогать людям.

Агния Барто известна своими стихотворениями для детей. Многие поколения выросли на творчестве поэтессы, но не все знают, что писательница занималась еще одним очень важным и благим делом. Она помогала воссоединять семьи, которые разделились во время Второй мировой войны. Но пришла писательница к этому не сразу.

В конце войны, в 1945 году, в семье писательницы произошла трагедия. Ее 18-летний сын Гарик ехал на велосипеде и его сбила машина. К сожалению, юношу спасти не удалось. После этого Барто ушла в себя на несколько лет. Не сойти с ума помогло творчество.

В 1947 году Барто написала поэму «Звенигород», которая рассказывает о детях войны, оставшихся без родителей.

Спустя несколько лет произведение попало в руки женщины, которая во время Великой Отечественной войны потеряла связь с маленькой дочерью. Десять лет мать не могла найти своего ребенка. После прочтения поэмы, женщина решила написать Барто и рассказать о своем горе. Писательница не оставила эту историю без внимания. Она обратилась в милицию и спустя несколько лет семья воссоединилась.

Благодаря этой истории Барто смогла вновь обрести смысл в жизни. Она посвятила себе не только поэзии, но и помощи в объединение разлученных семей.

Девять лет писательница вела программу «Найти человека» на радио «Маяк». Благодаря поэтессе удалось воссоединить 927 семей. Работа же для Барто стала спасением от всех жизненных проблем.

Ранее 5-tv.ru писал, что творческие пути Рождественского и Цветаевой соединились.

-4° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
91.16
-0.19 98.94
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:34
«Сделал кусок свой — и дальше побежал»: какое кино можно назвать качественным
10:20
В Госдуме предложили включить социальное жилье в новую нацпрограмму
10:09
Не только стихи: чем еще знаменита Агния Барто
9:55
Число пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Туве выросло до 18
9:43
В США подготовили закон о запрете TikTok
9:38
«С нетерпением ждем»: в США рассказали о «военных сюрпризах» Украины

Сейчас читают

Стоимость биткоина превысила $67 тысяч впервые с 2021 года
Ограничивать и записывать: врачи рассказали, как похудеть
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок