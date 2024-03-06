В США подготовили закон о запрете TikTok

Американские законодатели хотят признать платформу контролируемой «иностранными злоумышленниками».

Законопроект «О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными злоумышленниками», предполагающий запрет TikTok, обнародовали в США. Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что документ определяет видеоплатформу TikTok, как приложение, контролируемое «иностранными злоумышленниками». Он должен вынудить владеющую ресурсом китайскую компанию ByteDance отказаться от TikTok. В противном случае платформа может быть запрещена в США.

«Если компания не откажется от TikTok, распространение его через App Store или платформу веб-хостинга в США станет незаконным, что фактически запретит его даже среди нынешних пользователей», — говорится в материале издания.

Уточняется, что на отказ от TikTok компании ByteDance будет дано более пяти месяцев после вступления закона в силу.

Также законопроект позволит запрещать другие приложения, контролируемые иностранными противниками. К ним, следует из текста, относятся Китай, Россия, Северная Корея и Иран.

Документ рассмотрят на этой неделе в комитете по энергетике и торговле Палаты представителей.

В 2022 году в ФБР выразили обеспокоенность популярностью китайского сервиса TikTok среди американцев. В платформе увидели угрозу национальной безопасности США. По данным бюро, китайское правительство могло использовать приложение для сбора информации об американцах и таким образом контролировать алгоритмы рекомендаций в интернете и влиять на контент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Москве оштрафовал TikTok на два миллиона рублей за неудаление материалов с пропагандой ЛГБТ.