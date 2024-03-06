В США подготовили закон о запрете TikTok

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Палата представителей США разработала законопроект о запрете TikTok

В США подготовили закон о запрете TikTok

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Американские законодатели хотят признать платформу контролируемой «иностранными злоумышленниками».

Законопроект «О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными злоумышленниками», предполагающий запрет TikTok, обнародовали в США. Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что документ определяет видеоплатформу TikTok, как приложение, контролируемое «иностранными злоумышленниками». Он должен вынудить владеющую ресурсом китайскую компанию ByteDance отказаться от TikTok. В противном случае платформа может быть запрещена в США.

«Если компания не откажется от TikTok, распространение его через App Store или платформу веб-хостинга в США станет незаконным, что фактически запретит его даже среди нынешних пользователей», — говорится в материале издания.

Уточняется, что на отказ от TikTok компании ByteDance будет дано более пяти месяцев после вступления закона в силу.

Также законопроект позволит запрещать другие приложения, контролируемые иностранными противниками. К ним, следует из текста, относятся Китай, Россия, Северная Корея и Иран.

Документ рассмотрят на этой неделе в комитете по энергетике и торговле Палаты представителей.

В 2022 году в ФБР выразили обеспокоенность популярностью китайского сервиса TikTok среди американцев. В платформе увидели угрозу национальной безопасности США. По данным бюро, китайское правительство могло использовать приложение для сбора информации об американцах и таким образом контролировать алгоритмы рекомендаций в интернете и влиять на контент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Москве оштрафовал TikTok на два миллиона рублей за неудаление материалов с пропагандой ЛГБТ.

-4° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
91.16
-0.19 98.94
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:34
«Сделал кусок свой — и дальше побежал»: какое кино можно назвать качественным
10:20
В Госдуме предложили включить социальное жилье в новую нацпрограмму
10:09
Не только стихи: чем еще знаменита Агния Барто
9:55
Число пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Туве выросло до 18
9:43
В США подготовили закон о запрете TikTok
9:38
«С нетерпением ждем»: в США рассказали о «военных сюрпризах» Украины

Сейчас читают

Стоимость биткоина превысила $67 тысяч впервые с 2021 года
Ограничивать и записывать: врачи рассказали, как похудеть
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок