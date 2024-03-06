«Вызывает дискомфорт»: Зеленская отказалась посетить выступление Байдена

WP: Зеленская отказалась ехать на выступление Байдена из-за вдовы Навального*
Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan
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Предполагалось, что первые леди Украины и Штатов будут сидеть рядом с вдовой Алексея Навального*.
Супруга президента Украины Елена Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить выступление лидера США Джо Байдена в Конгрессе 7 марта. Как пишет The Washington Post со ссылкой на источники, это решение может быть связано с вдовой российского блогера Алексея Навального* Юлией.
«Елена Зеленская… отклонила приглашение Белого дома посетить в четверг обращение… Потенциальное присутствие Навальной вызвало дискомфорт у украинцев», — говорится в публикации.
Ожидалось, что первая леди США Джилл Байден будет сидеть на выступлении мужа рядом с Зеленской и Навальной. Однако, как пишет издание, вдова российского блогера тоже отказалась от участия в мероприятии. Ее представитель Кира Ярмыш обосновала такое решение тем, что ей нужно время, чтобы прийти в себя после смерти мужа.
Вероятно, Белый дом не предупредил властей Украины о решении Юлии Навальной не ехать на выступление Байдена. Хотя отказ Зеленской может быть связан и с «проблемами в расписании», считают источники газеты.
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* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
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