«Вызывает дискомфорт»: Зеленская отказалась посетить выступление Байдена

Предполагалось, что первые леди Украины и Штатов будут сидеть рядом с вдовой Алексея Навального*.

Супруга президента Украины Елена Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить выступление лидера США Джо Байдена в Конгрессе 7 марта. Как пишет The Washington Post со ссылкой на источники, это решение может быть связано с вдовой российского блогера Алексея Навального* Юлией.

«Елена Зеленская… отклонила приглашение Белого дома посетить в четверг обращение… Потенциальное присутствие Навальной вызвало дискомфорт у украинцев», — говорится в публикации.

Ожидалось, что первая леди США Джилл Байден будет сидеть на выступлении мужа рядом с Зеленской и Навальной. Однако, как пишет издание, вдова российского блогера тоже отказалась от участия в мероприятии. Ее представитель Кира Ярмыш обосновала такое решение тем, что ей нужно время, чтобы прийти в себя после смерти мужа.

Вероятно, Белый дом не предупредил властей Украины о решении Юлии Навальной не ехать на выступление Байдена. Хотя отказ Зеленской может быть связан и с «проблемами в расписании», считают источники газеты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США провели ключевой этап президентских праймериз. Сразу в 15 штатах избиратели определили, кого хотят видеть кандидатами на пост главы государства.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму