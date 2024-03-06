Площадь природных пожаров в Приморье достигла 1000 гектаров

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К борьбе со стихией привлечены порядка 200 человек.

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

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В Приморье снова растет количество очагов природных пожаров. Сейчас в регионе зафиксировано 15 возгораний. Пламя бушует на площади в 1000 гектаров. В основном горит сухая трава, но в одном из районов огонь перекинулся на лесной массив. На данный момент в Приморском крае со стихией борются около двухсот человек.

Между тем, по всей России спасатели готовятся к паводкам. В Бурятии начали пилить лед на реке Селенга, чтобы избежать подтоплений во время оттепели. При помощи тяжелой техники на поверхности водоема делают глубокие траншеи.

Кроме того, в рамках масштабных учений по защите от паводков и природных пожаров сегодня в России проходит проверка систем оповещения населения. Сигнал «Внимание всем» будут передавать по телевидению и радио. Заработают все сирены и громкоговорители. Спасатели просят сохранять спокойствие.

Ранее 5-tv.ru писал, что число пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Туве выросло до 18.

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