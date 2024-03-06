Россиян не допустят до участия в церемонии открытия Паралимпиады в Париже

Международный паралимпийский комитет (МПК) не допустит российский и белорусских спортсменов до участия в церемонии открытия Паралимпиады в Париже. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Поскольку спортсмены будут участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве, они не будут маршировать на церемонии открытия 28 августа», — говорится в сообщении.

Спортсмены из России и Белоруссии также не смогут иметь знаменосца на церемонии закрытия Паралимпийских игр, которая пройдет 8 сентября. Вместе с тем отмечается, что награды, завоеванные атлетами из этих стран, не будут учитываться в общем зачете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МОК сделали заявление по допуску россиян на Олимпиаду. Следует отметить: в конце прошлого года атлетов было принято допустить до Игр, но при соблюдении ряда требований.