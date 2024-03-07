«Сложная субстанция»: Путин рассказал об особенностях русской души

Президент пообщался с участниками Всероссийского молодежного фестиваля и ответил на все их вопросы.

Участники Всероссийского фестиваля молодежи буквально забрасывали российского лидера Владимира Путина вопросами на самые острые темы. И глава государства ответил на каждый. В том числе и учащемуся из США, который тоже прилетел на мероприятие. И которого интересовало отношение к Америке после распада СССР.

«Осталась одна супердержава в лице вашей страны. Как ваши элиты воспользовались этой монополией на мировое господство — вот в этом вопрос. Я считаю, что Соединенные Штаты не справились этим грузом ответственности, который оказался на их плечах. Они создали монополию и стали ее укреплять. Я имею в виду не американский народ, а именно правящие элиты. Но, укрепляя вот эту свою монополию, они очень быстро столкнулись с тем, что подавляющему большинству стран мира это не очень-то нравится. И подспудно, постепенно все увидели, что нарастает сопротивление вот такому складывающемуся миропорядку», — указал президент.

Не могли, конечно, не спросить президента о прямом следствии действий США и их европейской свиты — о конфликте на Украине. Владимир Путин отметил, что не сомневается — отношения между обычными людьми обязательно наладятся, но только если их разум не будет отравлять нацизм.

«Рано или поздно воссоединение, на всяком случае, на духовном уровне произойдет. Это неизбежно. Но чтобы это произошло, нужно, конечно, искоренять все, что мешает этому. А мешают этому самые отвратительные проявления национализма. Вот это яд, который отравляет жизнь очень многих народов, в том числе и сегодня на Украине», — пояснил глава государства.

Один из иностранных студентов задал вопрос, который заставил президента улыбнуться. Он касался одной из самых сложных и красивых загадок мировой культуры — русской души.

«Спасибо вам за упоминание о русской душе. Это такая сложная субстанция, но, во всяком случае, у нас есть нечто такое, что отличает нас от других стран мира. Что это такое? Мы сосуществуем и развиваемся в многообразии культур, религий, традиций. И все это вместе такое пространство, которое позволяет нам из года в год, из десятилетия в десятилетие, и столетия в столетие обмениваться не только генетическим кодом друг с другом, потому что очень много смешанных семей на пространстве России возникает, но и культурным кодом обмениваться. И создается некоторая общность такая, единая российская нация», — заявил Путин.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин рассказал, какие фильмы его воспитали.