ФСБ рассекретила документы о работе спецотряда «Победители» в тылу врага в годы ВОВ

ФСБ рассекретили архивные сведения о работе отряда «Победители» в годы Великой Отечественной войны. Соответствующий документ опубликовали на сайте ведомства.

Отряд «Победители» выполнял задачи на оккупированной нацистами Украинской ССР и Польши. Свою работу опергруппа начала в середине мая 1942 года, а в 1944 они вышли в расположение частей Красной армии.

В тылу «Победители» выполнили около 120 боевых операций. Они ликвидировали примерно 12 тысяч последователей немецкого диктатора Адольфа Гитлера. Также отряд уничтожил 11 немецких генералов и высших чиновников оккупационной администрации. Также 80 эшелонов с живой силой, техникой и военным имуществом были подорваны опергруппой.

Численность отряда составляла примерно 100 человек. Среди них были командиры и бойцы, которых в основном выбирали из отдельной мотострелковой бригады особого назначения. Еще в рядах «Победителей» были оперативные работники и специальные агенты-контрразведчики. Также в отряде числился будущий герой Советского Союза Николай Кузнецов.

«Участники группы Николая Кузнецова совершили несколько дерзких операций по ликвидации немецких военачальников и крупных нацистских руководителей оккупационного режима на Украине, а также не раз добывали ценную разведывательную и контрразведывательную информацию», — сообщили в материале ФСБ.

Кузнецова убили украинские националисты в начале марта 1944 года.

В ведомстве отметили, что отличительной чертой «Победителей» была дисциплина. Противники очень боялись этот отряд, ведь они не чувствовали себя безопасно даже в глубоком тылу.

Ранее 5-tv.ru писал, что рассекречены документы о зверствах нацистов в Харьковской области в годы ВОВ.