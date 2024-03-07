В России предложили связать ставки по семейной ипотеке с числом детей

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Как будет работать предложенная инициатива?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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В России хотят связать ставку по семейной ипотеке с количеством детей. О новой инициативе «Известиям» сообщили в корпорации ДОМ. РФ.

Предполагается, что при появлении на свет второго ребенка ставку уменьшат до 5%, а при рождении третьего и последующих детей — до 4%. Льгота будет распространяться только на новые займы.

О продлении семейной ипотеки до 2030 года в послании Федеральному собранию говорил президент. Позднее Минфин сообщил, что взять жилищный кредит можно будет на прежних условиях. Сейчас в программе ипотеки под 6% участвуют семьи, в которых от двух и более детей или те, у кого одному ребенку нет еще шесть лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме предложили включить социальное жилье в новую нацпрограмму.

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