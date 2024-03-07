Некоторых уже заочно арестовали.
Фото: Reuters / LIESA JOHANNSSEN
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Следственный комитет России объявил в розыск свыше 700 иностранных наемников, которые участвуют в украинском конфликте в рядах Вооруженных сил Незалежной. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам совещания председателя СКР Александра Бастрыкина в Донецке.
«Вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество) заочно еще в отношении граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии. Всего на данном этапе в розыск объявлены более 700 иностранцев, часть из них заочно арестованы», — говорится в сообщении.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине находятся 20 тысяч наемников 50 национальностей. Причем, иностранные боевики рассредоточены по всей линии фронта и в самых разных направлениях боевого соприкосновения.
Россия продолжает проводить СВО, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
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