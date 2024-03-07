СК объявил в розыск более 700 наемников, участвующих в конфликте на стороне ВСУ

|
Евгения Романова
Евгения Романова 24 0

Некоторых уже заочно арестовали.

СК объявил в розыск более 700 наемников, участвующих в конфликте на стороне ВСУ

Фото: Reuters / LIESA JOHANNSSEN

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Следственный комитет России объявил в розыск свыше 700 иностранных наемников, которые участвуют в украинском конфликте в рядах Вооруженных сил Незалежной. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам совещания председателя СКР Александра Бастрыкина в Донецке.

«Вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество) заочно еще в отношении граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии. Всего на данном этапе в розыск объявлены более 700 иностранцев, часть из них заочно арестованы», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине находятся 20 тысяч наемников 50 национальностей. Причем, иностранные боевики рассредоточены по всей линии фронта и в самых разных направлениях боевого соприкосновения.

Россия продолжает проводить СВО, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Тема:
Спецоперация
7 мар
Больше 50 суток в подвале: боевик рассказал об ужасных условиях в ВСУ
7 мар
«Впечатляет и вызывает беспокойство»: США оценили производство российских «Гераней»
7 мар
«Плачевная участь»: в Госдуме оценили шансы нового «контрнаступа» ВСУ
7 мар
Российские силы ПВО за ночь сбили шесть беспилотников в трех регионах
7 мар
«Не исключено»: генерал допустил эскалацию конфликта на Украине в войну в Европе
7 мар
ВСУ отчаянно огрызаются: российские силы наступают в районе села Работино
7 мар
Испепеляющий «Солнцепек»! Лучшее видео из зоны СВО за день
7 мар
В Венгрии назвали разумным решение Шольца не отправлять Украине ракеты Taurus
7 мар
«Проверка на слабо»: в Госдуме назвали вызовом появление авиации НАТО в Черном море
7 мар
В Курской области объявлена ракетная опасность
-9° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
90.34
-0.82 98.20
-0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:50
«Делаю выводы»: как участницы «Тутси» поступают с разочаровавшими их людьми
10:39
На Пятом канале акция «День добрых дел» для шестилетнего Артема
10:38
СК объявил в розыск более 700 наемников, участвующих в конфликте на стороне ВСУ
10:33
Больше 50 суток в подвале: боевик рассказал об ужасных условиях в ВСУ
10:23
Социальные пенсии вырастут в России на 7,5%
10:13
«Впечатляет и вызывает беспокойство»: США оценили производство российских «Гераней»

Сейчас читают

Закавказье не подпустило Зеленского: Алиев уберëг Пашиняна от кульминации с Россией?
Европейцы гадят: фуры с цветами в Татарстан сутками стоят на границе
Психолог рассекретил способ правильно дарить подарки женщинам, чтобы получить любовь
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок