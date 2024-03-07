«Настоятельно»: власти Германии призвали своих граждан не посещать Россию

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 56 0

МИД Германии призвал своих граждан не ездить в Россию

«Настоятельно»: власти Германии призвали своих граждан не посещать Россию

Фото: www.globallookpress.com / Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE

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Соответствующее заявление сделал МИД ФРГ.

Власти Германии советуют своим гражданам воздержаться от поездок в Россию. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД ФРГ.

«Поездки в Российскую Федерацию настоятельно не рекомендуются», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.

При этом в МИД перечислили российские города, которые особенно не стоит посещать. Это те, что находятся недалеко от границы с Украиной: Белгород, Ростов-на-Дону, Воронеж, Курск, Краснодар и Брянск.

В Германии все еще не утихает скандал со слитым в Сеть разговором немецких офицеров, которые обсуждали удары по Крымскому мосту. В отношении этих военных проводится дисциплинарная проверка и, кажется, виновный уже найден.

По заявлению министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, в утечке разговора виноват один из офицеров, находившийся в Сингапуре, который пренебрег правилами безопасности и подключился по каналу незащищенной связи. По данным зарубежных СМИ, это может быть бригадный генерал Франк Грефе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что после утечки разговора Запад обвинил Россию в «шпионской войне».

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