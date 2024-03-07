Беш-беш против кис-кис: как разные народы подзывают кошек

Чтобы подозвать кошку в других странах вам придется выучить кошачий язык
Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul
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Представляем вашему вниманию «разговорник» по кошачьему языку!
В русскоязычной среде мы привыкли общаться с кошками определенным образом. Так, когда мы хотим привлечь внимание пушистых товарищей, то обычно невольно произносим «кис-кис». Однако в других странах кошки могут напрочь игнорировать эти призывы. Все дело в том, что в каждой стране есть определенные звуки, которыми люди подзывают их к себе.
Наш вариант кажется нам настолько естественным, как будто эта информация передалась нам с молоком матери, а других способов произношения будто и быть просто не может. Бывает сложно даже понять, по какому принципу разные народы использовали те или иные фразы в отношении хвостатых питомцев, так как для нас некоторые звуки вообще имеют мало отношения к кошкам. Однако на Родине местные пушистики всегда поймут их и откликнутся. Так происходит потому что у животных в голове возникает определенный ассоциативный ряд, ведь они прекрасно помнят после какой фразы их погладят или покормят.
KP.RU составил целый международный словарь по кошачьему языку, с помощью которого вы в любой точке мира сможете без труда поговорить с кошкой.
Европа
Болгария, Сербия и Северная Македония – «мац-мац-мац»;
Великобритания – «мью-мью» и «пус-пус-пус»;
Венгрия – «циц-циц-циц»;
Германия, Швейцария и Черногория – «биз-биз-биз» и «митц-митц»;
Греция, Испания и Португалия – «пс-пс-пс»;
Дания – «мис-мис-мис»;
Италия – «мичу-мичу-мичу»;
Литва – «кац-кац-кац»;
Латвия – «минку-минку»;
Нидерланды – «пуш-пуш»;
Норвегия – «псъы-псъы-псъы»;
Польша – «пше-пше-пше» и «кича-кича-кича»;
Румыния и Молдова – «пис-пис-пис»;
Франция – «мину-мину-мину»;
Чехия – «чи-чи-чи».
Азия
Азербайджан, Афганистан и Узбекистан – «пиш-пиш-пиш»;
Армения – «пшо-пшо»;
Грузия – «пис-пис-пис»;
Индия – «мяу-мяу-мяу»;
Израиль – «пс-пс-пс»;
Казахстан – «киш-киш-киш»;
Китай – «ц-ц-ц»;
Корея – «набия-набия-набия»;
Таджикистан – «пш-пш-пш»;
Таиланд – «мэоу-мэоу-мэоу»;
Турция – «писи-писи-писи» и «кач-кач-кач»;
Япония – «шу-шу-шу».
Северная Америка
США и Канада – «кити-кити»;
Мексика – «бишито-бишито».
Южная Америка
Аргентина – «мишь-мишь»;
Бразилия – «бишито-бишито»;
Куба – «мисо-мисо».
Африка
Египет – «пыс-пыс-пыс»;
Тунис – «беш-беш-беш».
Автралия
Австралия – «мью-мью» и «пус-пус-пус»;
Новая Зеландия – «кири-кири» и «кити-кити-кити».
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