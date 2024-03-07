Беш-беш против кис-кис: как разные народы подзывают кошек

Представляем вашему вниманию «разговорник» по кошачьему языку!

В русскоязычной среде мы привыкли общаться с кошками определенным образом. Так, когда мы хотим привлечь внимание пушистых товарищей, то обычно невольно произносим «кис-кис». Однако в других странах кошки могут напрочь игнорировать эти призывы. Все дело в том, что в каждой стране есть определенные звуки, которыми люди подзывают их к себе.

Наш вариант кажется нам настолько естественным, как будто эта информация передалась нам с молоком матери, а других способов произношения будто и быть просто не может. Бывает сложно даже понять, по какому принципу разные народы использовали те или иные фразы в отношении хвостатых питомцев, так как для нас некоторые звуки вообще имеют мало отношения к кошкам. Однако на Родине местные пушистики всегда поймут их и откликнутся. Так происходит потому что у животных в голове возникает определенный ассоциативный ряд, ведь они прекрасно помнят после какой фразы их погладят или покормят.

KP.RU составил целый международный словарь по кошачьему языку, с помощью которого вы в любой точке мира сможете без труда поговорить с кошкой.

Европа

Болгария, Сербия и Северная Македония – «мац-мац-мац»;

Великобритания – «мью-мью» и «пус-пус-пус»;

Венгрия – «циц-циц-циц»;

Германия, Швейцария и Черногория – «биз-биз-биз» и «митц-митц»;

Греция, Испания и Португалия – «пс-пс-пс»;

Дания – «мис-мис-мис»;

Италия – «мичу-мичу-мичу»;

Литва – «кац-кац-кац»;

Латвия – «минку-минку»;

Нидерланды – «пуш-пуш»;

Норвегия – «псъы-псъы-псъы»;

Польша – «пше-пше-пше» и «кича-кича-кича»;

Румыния и Молдова – «пис-пис-пис»;

Франция – «мину-мину-мину»;

Чехия – «чи-чи-чи».

Азия

Азербайджан, Афганистан и Узбекистан – «пиш-пиш-пиш»;

Армения – «пшо-пшо»;

Грузия – «пис-пис-пис»;

Индия – «мяу-мяу-мяу»;

Израиль – «пс-пс-пс»;

Казахстан – «киш-киш-киш»;

Китай – «ц-ц-ц»;

Корея – «набия-набия-набия»;

Таджикистан – «пш-пш-пш»;

Таиланд – «мэоу-мэоу-мэоу»;

Турция – «писи-писи-писи» и «кач-кач-кач»;

Япония – «шу-шу-шу».

Северная Америка

США и Канада – «кити-кити»;

Мексика – «бишито-бишито».

Южная Америка

Аргентина – «мишь-мишь»;

Бразилия – «бишито-бишито»;

Куба – «мисо-мисо».

Африка

Египет – «пыс-пыс-пыс»;

Тунис – «беш-беш-беш».

Автралия

Австралия – «мью-мью» и «пус-пус-пус»;

Новая Зеландия – «кири-кири» и «кити-кити-кити».