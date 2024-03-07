«Очевидно одно»: в Кремле прокомментировали выпады Макрона в адрес России

Песков: Макрон продолжает повышать уровень участия в конфликте на Украине
Фото: www.globallookpress.com / Panoramic
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Президент Франции последнее время сделал ряд весьма громких заявлений, касающихся ситуации на Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает повышать уровень вовлеченности Парижа в конфликте на Украине. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину.
«Очевидно одно: господин Макрон убежден в своей линии на нанесение стратегического поражения нашей стране. Он продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в этой войне», — отметил Песков.
Таким образом пресс-секретарь президента России прокомментировал последние громкие заявления французского лидера касательно помощи Украине. Так, несколько дней назад Макрон допустил отправку на помощь ВСУ военного контингента НАТО, а после и вовсе призвал европейцев «не быть трусами» и поддерживать киевский режим, не оглядываясь на свои личные нужды.
Песков также обратил внимание, что даже внутри Франции не все поддерживают резкие выпады своего лидера и назвал сообщения, которые приходят из Парижа, весьма противоречивыми.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Макрон сделал новое заявление о помощи Украине. Что он сказал в этот раз?
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