«Очевидно одно»: в Кремле прокомментировали выпады Макрона в адрес России

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 62 0

Песков: Макрон продолжает повышать уровень участия в конфликте на Украине

«Очевидно одно»: в Кремле прокомментировали выпады Макрона в адрес России

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Президент Франции последнее время сделал ряд весьма громких заявлений, касающихся ситуации на Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает повышать уровень вовлеченности Парижа в конфликте на Украине. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину.

«Очевидно одно: господин Макрон убежден в своей линии на нанесение стратегического поражения нашей стране. Он продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в этой войне», — отметил Песков.

Таким образом пресс-секретарь президента России прокомментировал последние громкие заявления французского лидера касательно помощи Украине. Так, несколько дней назад Макрон допустил отправку на помощь ВСУ военного контингента НАТО, а после и вовсе призвал европейцев «не быть трусами» и поддерживать киевский режим, не оглядываясь на свои личные нужды.

Песков также обратил внимание, что даже внутри Франции не все поддерживают резкие выпады своего лидера и назвал сообщения, которые приходят из Парижа, весьма противоречивыми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Макрон сделал новое заявление о помощи Украине. Что он сказал в этот раз?

Тема:
Спецоперация
7 мар
Казахстан ответил на сообщения о якобы закупках у России для армии Украины
7 мар
«Регулярный приток раненых»: в Чехии рассказали о плачевном положении ВСУ
7 мар
«Никаких лимитов»: Макрон сделал новое заявление о помощи Украине
7 мар
Российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на купянском направлении
7 мар
«Намерены сделать все»: что может толкнуть НАТО на отправку войск на Украину
7 мар
ВСУ лишились до 390 боевиков и склада с боеприпасами на авдеевском направлении
7 мар
«НАТО — не волшебный щит»: Зеленскому посоветовали не рассчитывать на Запад
7 мар
В поисках денег: США могут забрать у своей армии 200 млн долларов для Украины
7 мар
Ни денег, ни времени, ни сил: что будет с линией обороны ВСУ после бегства из Авдеевки
7 мар
Путин рассказал о самых значимых для него событиях 2023 года
-2° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
90.34
-0.82 98.20
-0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:36
Патология или нет? Врач рассказала в каких случаях низкое давление нормально
18:22
Ушел из жизни актер Николай Чемезов
18:08
Беш-беш против кис-кис: как разные народы подзывают кошек
18:01
Десятки тысяч участников объединились в VK на Всемирном фестивале молодёжи
18:01
Российские гимнасты не заявились на отборочный этап Олимпийских игр в Баку
17:52
Пневмония или бронхит? Врач предупредила об опасности затяжного кашля

Сейчас читают

Психолог рассекретил способ правильно дарить подарки женщинам, чтобы получить любовь
Европейцы гадят: фуры с цветами в Татарстан сутками стоят на границе
«У меня русский взгляд»: Орнелла Мути раскрыла, почему ее любят мужчины в России
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок