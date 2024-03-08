Умер автор самых популярных японских комиксов Акира Торияма

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 19 0

Иллюстратор ушел из жизни в возрасте 68 лет.

Умер автор самых популярных японских комиксов Акира Торияма

Фото: JIJI PRESS / ТАСС

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Умер автор самых популярных японских комиксов Акира Торияма, ему было 68 лет. Как сообщает журнал Weekly Shonen Jump, причиной смерти стала острая субдуральная гематома.

Торияма ушел из жизни 1 марта 2024 года. Иллюстратор является автором манги «Жемчуг дракона», которая считается самой известной и продаваемой в мире — на его родине было реализовано около 160 миллионов экземпляров, а по всему миру — более 260 миллионов.

Он родился в апреле 1955 года в центральной префектуре Айти. Торияма начал публиковать свои работы в 1980-х.

По его манге снято множество аниме. Кроме того, иллюстратор участвовал в разработке ряда видеоигр и создании персонажей для серии Dragon Quest, а также Chrono Trigger.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умер советский и литовский театральный режиссер Римас Туминас. Ему было 72 года.

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