Умер автор самых популярных японских комиксов Акира Торияма, ему было 68 лет. Как сообщает журнал Weekly Shonen Jump, причиной смерти стала острая субдуральная гематома.

Торияма ушел из жизни 1 марта 2024 года. Иллюстратор является автором манги «Жемчуг дракона», которая считается самой известной и продаваемой в мире — на его родине было реализовано около 160 миллионов экземпляров, а по всему миру — более 260 миллионов.

Он родился в апреле 1955 года в центральной префектуре Айти. Торияма начал публиковать свои работы в 1980-х.

По его манге снято множество аниме. Кроме того, иллюстратор участвовал в разработке ряда видеоигр и создании персонажей для серии Dragon Quest, а также Chrono Trigger.

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