Российские авто должны будут покинуть Финляндию до 16 марта

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 18 0

Yle: российские авто должны будут покинуть Финляндию до 16 марта

Российские авто должны будут покинуть Финляндию до 16 марта

Фото: Heikki Saukkomaa / ТАСС

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С чем связано данное решение?

Машины с российскими номерами должны покинуть территорию Финляндии до 16 марта 2024 года. Об этом сообщает финский общественный вещатель Yle.

По данным СМИ, такое решение связано с запретом на въезд в страну автомобилей, зарегистрированных в России.

«Прошлой осенью Финляндия запретила въезд в страну на автомобилях, зарегистрированных в России. Транспортные средства с российскими номерами нужно вывезти из Финляндии до следующей субботы, 16 марта», — говорится в материале

При этом власти страны пока затрудняются объяснить, что именно может произойти с автомобилями с российскими номерами после указанной даты.

«Что произойдет с российскими автомобилями после этой даты — сложный вопрос», — говорит руководитель отдела контроля Таможенной службы Сами Ракшита.

Однако в таком случае будет проведено расследование, по какой конкретно причине машина не покинула Финляндию, как того требует закон. Более подробный план действий все еще находится в разработке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Финляндии забили тревогу из-за закрытия границы с Россией.

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